Český film Il Boemo se dostal do hlavní soutěže na filmovém festivalu v San Sebastianu

#70SSIFF #OfficialSelection Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sangsoo, Ulrich Seidl and Petr Václav to compete for the #GoldenShell https://t.co/UQHn3ABeTi pic.twitter.com/2i5FbhgwpS