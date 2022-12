VIDEO: Indiana Jones už zase práská bičem. Harrison Ford v novém filmu o známém archeologovi omládne

Americký herec Harrison Ford oprášil kostým další ze svých nejznámějších filmových rolí. Jako archeolog a dobrodruh Indiana Jones se v traileru ke snímku s podtitulem The Dial of Destiny, který zveřejnila produkční společnost Lucasfilm, znovu pouští do akční tuk-tukové honičky a břitkých slovních výměn. Stejně jako v úvodní části ságy z roku 1981 se navíc střetne tváří v tvář s nacisty. Díky speciálním trikům totiž herec v novém filmu omládne. Hrobka 17:53 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Chybí mi poušť. Chybí mi moře. A chybí mi probouzet se každé ráno a přemýšlet, jaká skvělá dobrodružství nám ten nový den přinese,“ stýská si Egypťan Sallah (John Rhys-Davies) v upoutávce, kterou ve čtvrtek během brazilského Comic Conu uvedla společnost Walt Disney, vlastník Lucasfilm.

„Ty dny už jsou pryč,“ odvětí rozmrzele Fordův archeolog. Od dlouholetého přítele se mu dostane tajemné odpovědi: „Možná. Ale možná taky ne.“

Děj nového filmu se odehrává na konci 60. letech minulého století, na vrcholu boje Spojených států amerických a Sovětského svazu o dobytí vesmíru. Na začátku se ale postavy vrátí zpátky do roku 1944 k dějové lince z Dobyvatel ztracené archy, v nichž Indiana Jones čelil svým odvěkým nepřátelům – nacistům.

Fotogalerie (5)







Harrison Ford, kterému bylo během natáčení 80 let, prohlásil, že Dial of Destiny bude jeho poslední výpravou s kloboukem a bičem Indiana Jonese. „Je to velmi lidský příběh – a navíc i film, který vám pořádně nakope zadek,“ cituje hercovo dřívější vyjádření server britského deníku The Guardian. „A to je všechno! Znovu už na to neskočím.“

Jako záporáci se ve filmu objeví Antonio Banderas a Mads Mikkelsen. Novou postavu Heleny, Indyho kmotřenky, si zahrála oceňovaná scenáristka a herečka Phoebe Waller-Bridge.

O režii se tentokrát postaral James Mangold, který stojí například za na Oscara nominovaným sportovním dramatem Le Mans '66. Předchozí filmy režíroval Steven Spielberg.

Premiéra pátého Indiana Jonese, který zatím nemá český název, je plánovaná na 29. června 2023.