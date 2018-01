Indické nacionalisty pobouřilo drama z Bollywoodu. Podpalují kina a rabují obchody

Film v historických kulisách počátku 14. století se nelíbí hinduistickým nacionalistům, konkrétně skupině Karni Séna, která se rozhodla zabránit promítání filmu jakýmikoliv prostředky. A také kauzu používá ke svému zviditelnění.

Padmaavat má klasickou indickou stopáž kolem tří hodin a obsahuje napínavé akční scény, vypjaté dialogy, prokládané zpěvem a masovými tanci se složitou choreografií. Je to také velmi výpravný film a s rozpočtem 31 milionů dolarů patří k nejdražším indickým snímkům. Jako první z bollywoodské produkce by se měl promítat ve formátu IMAX 3D.

Film popisuje příběh muslimského vládce Dillíského sultanátu Alauddína Khildžího a hinduistické královny rádžpútského státu Mévár jménem Padmávatí. Sultán vytáhne do boje proti Méváru přitahován pověstnou krásou královny, porazí a zabije v bitvě jejího manžela, krále Ratana Séna.

Jeho manželka, stejně jako ostatní ženy od dvora, se potom raději nechají upálit na hranici, než aby padly do rukou dobyvatelům. Což ženy z rádžpútských rodů skutečně dělaly a Padmávatí je tak jakousi modelovou hrdinkou, kterou hinduističtí nacionalisté velebí.

Paradoxní na tom je, že zatímco sultán a dobití Méváru je historický fakt, příběh o důvodech války, včetně samotné postavy královny je čistě literární fikce, jejímž autorem je muslimský světec z 15. století.

Historické nepřesnosti ale nejsou to, co by nacionalisty trápilo. Vadí jim zvěsti, že ve filmu je snová scéna, která naznačuje romantický vztah mezi sultánem a královnou Padmávatí. A tato šeptanda stačila organizaci Karni Séna, aby po filmu a jeho autorech vystartovala. Poprvé napadla štáb dokonce ještě před začátkem natáčení.

Režisér Saňdžaj Lála Bhansálí opakovaně zdůraznil, že žádná taková kontroverzní scéna ve filmu není. Film shledal naprosto v pořádku i soud, ale fundamentalisté pokračují ve svém nenávistném tažení.

Po velmi hlasité a násilné sérii protestů řada kin ohlásila, že film Padmaavat nebude promítat. Paradoxně ani to některým z nich nepomohlo.

„Už před dvěma dny jsme se rozhodli, že film promítat nebudeme. Přesto se najednou objevilo asi 2000 chlapů a bez varování začali házet kameny a zápalné láhve. Shořelo přes 20 motorek zaparkovaných venku, vyrabovali obchody v přízemí a vymlátili výlohy. Máme veliké ztráty,“ říká Rakéš Mehta, manažer jednoho z dillíjských kin. A podobný obrázek nabízejí i další velká indická města zejména v Gudžarátu a Rádžasthánu na západě Indie.