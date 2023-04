Mafie, korupce a rasismus slovenských devadesátek v černé komedii. Invalida není o hendikepu, ale pomstě

Laco, údržbář jednoho slovenského muzea, se dostává do složité situace. Hroutí se mu rodina, je okraden slovenskou mafií a navíc se ocitá na invalidním vozíku. V jeho hlavě se začne rodit plán na velkolepou pomstu... To je výchozí bod slovenské černé komedie s názvem Invalida, která vstoupila do českých kin. Praha/Bratislava 15:24 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Chtěl jsem se trochu vymanit ze zažité tradice slovenských sociálních dramat. Slováci se rádi rýpají v těžkých tématech, která jdou do hloubky a bolí. Myslím si ale, že my – Češi a Slováci – jsme stále bratrské národy i v tom, že máme radost z humoru. Právě díky němu se můžeme na těžké věci dívat z nečekaných úhlů a vidět vrstvy, kterých bychom si jinak ani nevšimli,“ vysvětluje scenárista Tomáš Dušička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh z divokých devadesátek. Černou filmovou komedii Invalida představuje scenárista Tomáš Dušička a režisér Jonáš Karásek

Těmi těžkými tématy jsou v případě filmu Invalida mafiánské praktiky, které u nás v 90. letech minulého století panovaly, rasismus a také ztížený život fyzicky hendikepovaných lidí.

„Už ve svém prvním celovečerním scénáři, pohádce O zakletém králi a odvážném Martinovi, jsem takového člověka měl. Tehdy to byl slepý kovář, který zachraňoval princeznu, a jeho nevýhoda se mu paradoxně stala největší zbraní. To ale byla pohádka. Lacovi je invalidní vozík spíše překážkou. Ať už chceme, nebo ne, lidé, kteří žijí s fyzickým handicapem a jsou třeba odkázáni na vozík, to nemají lehké. I triviální věci se jim dělají hůře, protože jsou na vozíku,“ doplňuje Dušička a zdůrazňuje:

„Není to film o vozíčkářovi, ale o pomstě a zvládání hněvu.“ Dalšími tématy snímku jsou mafie, podvody a korupce. Invalidní vozík se stal jejich přirozeným nositelem.

Rasismus a Slovensko

Podle režiséra Jonáše Karáska je dalším důležitým tématem snímku rasismus. „Samozřejmě vedle mafiánských praktik, politiky a spravedlnosti, které se člověk těžko dovolává. A pak často není jiné cesty než ji vzít do svých rukou,“ myslí si.

Invalida se odehrává v malém nejmenovaném slovenském městě. „Je to sice lokální politika, ale to, co se ve filmu děje, je zmenšenina celého Slovenska,“ říká Karásek. Film je situovaný do 90. let.

Film Invalida, rež.: Jonáš Karásek | Zdroj: Cinemart

„V té době mi bylo 15 až 25 let. Vnímal jsem mečiarovskou dobu i všechny tehdejší praktiky v politice, které mi vadily už jako mladému člověku. Takže je to i způsob, jak se vypořádat s tou dobou,“ uznává režisér.

Natáčení probíhalo mimo jiné ve východoslovenských romských osadách.

FIlm Invalida | Zdroj: Cinemart

„Bylo to velmi náročné. Domácí Romy nemůžete úplně omezovat, takže nám různě chodili do záběrů. Přijali jsme, že to tak má být a že to tomu celku dává život. Podmínky, hlavně hygienické, tam byly velmi náročné,“ vzpomíná Karásek.

Tohle všechno pak spolu s Tomášem Dušičkou a hudebníky Matúšem Širokým a Marcelem Buntajem obalili Karásek a Dušička množstvím poněkud absurdních, ale rozhodně ne nepravděpodobných situací.

„Máme ve filmu živé bicí a je to celé velmi živelné. Hudební složka podle mě filmu velmi pomohla,“ dodává Karásek.