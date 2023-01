‚Ženy, život, svoboda‘. Filmový festival reflektuje protesty v Íránu a vzdává hold těm, kteří se nebojí

Do českých kin se vrací filmový festival ÍRÁN:CI, zaměřený na tvorbu íránských režisérů a s cílem představit to nejlepší z tamní kinematografie. Jubilejní 10. ročník se odehraje od 11. do 15. ledna v pražských kinech Lucerna, Světozor a Bio Oko, následně se na tři dny přesune do brněnského Kina Art. Festival s heslem „Ženy, život, svoboda“ zahájí film Medvědi tu nejsou uvězněného režiséra Panáhího.

