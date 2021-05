Rodačka z Vysočiny, která baví celé generace. Herečka Iva Janžurová slaví osmdesátiny

„Hrajeme Včera, dnes a zítra a v neděli hrajeme V sobotu večer a v neděli ráno.“

Opakovat stále to stejné dokola, nezamotat se a hlavně nesmát se a zachovat si chladnou hlavu. Přesně v tom je kouzlo slavné scénky Felixe Holzmanna a Ivy Janžurové Včera, dnes a zítra.

Iva Janžurová slaví osmdesátiny. Poslechněte si příspěvek Jiřího Štefla

Rodačka z Vysočiny natočila hned několik takových skečů, které jsou - jak před časem řekla ve vysílání Radiožurnálu - nesmrtelné.

„Holzmann byl v tomto oboru dost velký génius. Na něm bylo pozoruhodné, jak si pečlivě vybíral herecké partnery. Všimněte si, jak například v té plejádě mužů to byli i někdy neznámí lidé. Asi když to psal, tak už slyšel ten výsledek, jak má vypadat. To je někdy nebezpečí a zároveň je to třeba i jistota, když to autor ví tak jistě, tak si na zpracování trvá a výsledek je v pořádku,“ vzpomínala herečka na na spolupráci se slavným komikem.

A smích Ivy Janžurové často z ní i z rozhlasového vysílání. Už v roce 1970 načetla Deníček z půdy Jiřího Melíška a pro nejmenší nahrála příběh Josefa Lady O statečné princezně.

Role s brokovnicí

Diváci ji znají i díky slavným filmovým rolím. Zvládá všechny polohy herectví. Ty vážné například ve snímku Kočár do Vídně, ty komediální třeba ve filmech jako Marečku, podejte mi pero nebo Zítra to roztočíme, drahoušku. A na filmovém plátně si v roce 2019 zahrála slušnou starší dámu, která bere spravedlnost do svých rukou v černé komedii Teroristka. Kvůli této roli se dokonce naučila střílet z brokovnice.

„Teď jsem nedávno někde bez rozmyšlení napsala, že jsem vtipná, ale já vůbec nevím, jestli to je pravda. Sama jsem se nad tím musela zamyslet a tu větu jsem si několikrát přečetla. Je to takový samopohyb uvnitř, že nějaké věty se najednou hlásí, že je mám říct tak, aby zazněly humorně.“

Divadelní kariéra

Když hraje Iva Janžurová, tak jsou vyprodané nejen kinosály, ale i divadelní scény. V současnosti je členkou souboru Národního divadla, kde ztvárňuje britskou královnu Alžbětu II. v Audienci u královny. Režírovala ji Alice Nellis a právě nyní se ve Stavovském divadle připravuje její televizní záznam.

Studiu samotné královny Alžběty věnovala herečka spoustu času. Četla si o ní, studovala ji na internetu, její chůzi, pohyby, držení hlavy. Dokonce kvůli roli zhubla skoro 12 kilo.

Připravuje také inscenaci Pusťte mě ven francouzského autora Jeana-Marie Chevreta. Divadlo Kalich ji v premiéře uvede na konci června.

„Ta moje vytrvalost je záležitost takového vnitřního plamínku. který Vám nedá pokoj. A každý má ten plamínek asi více či méně dotěravý. Zároveň ale neodsuzuji lidi, kteří se snaží více odpočívat. Já to neumím,“ řekla Iva Janžurová ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.