Herecká angažovanost přísluší jen výjimečným okamžikům, jsem politický lenoch, říká Iva Janžurová

Iva Janžurová

Herečka Iva Janžurová se narodila 19. května 1941 v Žirovnicích. V letech 1959 až 1963 studovala na DAMU v ročníku vedeném Vlastou Fabianovou Po absolvování nastoupila nejprve v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (1963/1964), potom získala angažmá v Divadle na Vinohradech (1964 až 1987). Odtud v roce 1988 odešla do Národního divadla. Od roku 2012 hostuje v Divadle Kalich ve hrách Na mělčině, Sbohem, zůstávám! a Božská Sarah. Ve filmu se poprvé objevila v 60. letech 20. století. Po několika epizodních rolích jí dal velkou příležitost režisér Karel Kachyňa, když ji v roce 1966 obsadil do svého filmu Kočár do Vídně. Vedle řady jiných obdržela cenu Stříbrný asteroid pro nejlepší herečku na Mezinárodním filmovém festivalu fantastických filmů v Terstu (1971, je držitelkou dvou Českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli ve filmech Co chytneš v žitě (1998) a Výlet (2002). Jejím celoživotním partnerem byl herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým má dvě dcery: Theodoru a Sabinu Remundovou.