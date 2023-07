Na začátku kariéry mě živilo rádio. K větším rolím jsem se dostal díky alkoholu, směje se Ivan Trojan

Na festival v Karlových Varech přijel Ivan Trojan především proto, aby podpořil Klub nemocných cystickou fibrózou. „Už šestnáct let jsem patronem. Medicína a věda jdou kupředu, a dnes dokonce existuje lék, který pomáhá, nevyléčí, ale léčí. Díky léku se pacientům líp dýchá a mohou se dožít vyššího věku,“ vysvětluje Ivan Trojan. Jaký vztah má k rozhlasu? A jak se liší herectví ve Vinohradském a Dejvickém divadle? Rozhovor Karlovy Vary 14:34 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když máš nějaký rozhlasový úkol, v čem spočívá příprava? Přečteš si to, nahráváš si to při svém perfekcionismu?

Nenahrávám, ale je to asi stejné jako u divadla. Snažím se v textu zorientovat, protože text je mapa, šifra, kterou musím rozluštit. Podle obtížnosti se připravuju časově. Asi nejtěžší je četba – čteš nějaký text a jsi na to sám, tam ta příprava je i delší než pobyt v samotném studiu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Energie mezi jevištěm a hledištěm? Když to nefunguje, je zapotřebí zabojovat, udělat něco, abys získal srdce a duši diváka, popisuje Ivan Trojan

Baví tě rádio?

Moc. Když jsem začínal svou hereckou kariéru, paní Alena Adamcová nás na DAMU učila kurz rozhlasového herectví a brala nás na takové malé roličky do rádia, tím nám otevřela cestu. Na začátku kariéry mě rádio i živilo. Což je dost absurdní, protože ty honoráře tam jsou malé...

... tak tenkrát jsi toho tolik nesnědl.

To je taky pravda. Jak říkal Karel Weinlich: Správný herec obědvá rohlík v metru cestou z divadelní zkoušky do rozhlasu.

Karla Weinlicha jsi zažil, ty jsi s ním pracoval...

Samozřejmě. Já jsem se k větším rolím dostal díky alkoholu. Karel Weinlich měl takovou svou stáj, do které se nebylo jednoduché dostat, a jeden můj kolega propařil noc a já byl první náhradník. Díky tomu jsem se pak dostal ke Karlovi.

ONLINE: Disney ukládá na rok do trezoru Sněhurku. Festival v Karlových Varech ji promítl naposledy Číst článek

A stejně tak jsem se dostal k panu Henkemu. To byl podobný příběh. Ten herec dokonce přišel, pokoušel se, a zjistilo se, že to opravdu nejde, a já už jsem byl vyhlášený, že za alkoholiky umím dobře... Tak tím jsem se dostal k takovým personám.

Myslíš si, že rozhlasové hry, četby, dramatizace mají budoucnost?

Věřím, že jo. Když třeba jedu na nějaké dlouhé cesty, tak než si pouštět písničky pořád dokola, tak si rád pustím nějakou audioknížku nebo dobrou hru. Věřím, že vnímat věci přes slovo je dobré. Věřím, že všechny technologie a to, co se na nás řítí, rozhlas nezničí.

Ivan Trojan je už 25 let v třicetiletém Dejvickém divadle. Jak se za těch třicet let změnily herecké výrazové prostředky? Má to vývoj, nebo je to soubor od souboru?

Tím, že jsem začínal v Realistickém divadle, což je takové střední divadlo, pak jsem byl na Vinohradech, což je velké divadlo, můžu to posuzovat z toho, že ve velkém divadle potřebuješ jiné výrazové prostředky. Všechno je větší, je důležitější to řemeslo. Kdežto v Dejvickém divadle, které je malé, můžeš hrát komorněji, civilněji. Je to herectví, které se více podobá tomu filmovému.

Jak se dá popsat ten okamžik, kdy je výměna energií mezi jevištěm a hledištěm, diváci jsou ve hře, funguje to, něco tam naskočí... Ale pak při dalším představení třeba ne...

Záleží na obou stranách. Někdy jde o to, jak jsou diváci naložení, ta chemie je neuvěřitelná. A to, co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. Když to nezafunguje, je zapotřebí o to společné sdílení zabojovat. Musíš vycítit, jestli je zapotřebí situaci zintimnit, nebo naopak zrychlit... Něco musíš udělat, abys získal pozornost, srdce a duši diváka a mohlo dojít k okamžiku, kdy to funguje a sepjetí je velmi úzké.

V čem je podle Ivana Trojana výjimečný jeho kolega Miroslav Krobot? Jaké posily přicházejí do Dejvického divadla a jak dlouho trvá, než se herec stane jeho součástí? A proč si zakázal sociální sítě? Poslechněte si celý rozhovor výše.