Jaké to je být uprostřed války? Český film Křehký domov získal dvě ceny na festivalu v Annecy

Fotografie, videa, zprávy. Obrazy ze současných konfliktů jsme už viděli tolikrát, že na nás mohou po čase působit jako „šum". Emoce ale vrací opět k divákům třeba filmy pro virtuální realitu. Najednou už nejste pozorovatelem z dálky. Třeba jako v interaktivním českém příběhu Křehký domov režisérů Victorie Lopuchinové vyktorie a Ondřeje Moravce. Za něj získali dvě ceny na prestižním festivalu v Annecy. Annecy 19:05 16. června 2025

„Radost mám samozřejmě ohromnou. Řekl bych, že to je můj největší kariérní úspěch,“ popisuje režisér Ondřej Moravec. V jeho spoluautorském půlhodinovém filmu Křehký domov diváci sledují pomocí virtuálních brýlí, jak se rozpadá jeden ukrajinský dům v průběhu války.

Poslechněte si příspěvek Martina Hrnčíře o VR filmu Křehký domov

„Annecy je skutečně prestižní festival, výběr projektů je tam elitní. O tom vyhrát dvě ceny na tomhle festivalu se mi ani nesnilo, byl to můj první pobyt v Annecy a hned si odvážím tuhle úžasnou cenu,“ popisuje Moravec.

Snímek zavede diváky do jednoho pokoje s oknem, za kterým je pole slunečnic a strom. Na zdech jsou fotky šťastné rodiny a na stole je večeře. Bytem se můžete volně pohybovat a virtuální předměty brát do ruky. Jediné na co můžete doslova narazit je nábytek a stěny – dokud tam ještě nějaké jsou.

Jídla i dekorací ubývá, z fotek mizí úsměvy. Potom zazní sirény a přijde velká rána. Ondřej Moravec se inspiroval osudem jedné rodiny, která žila poblíž Kyjeva, než se jim v domě usídlila ruská armáda.

„Diváci reagují intenzivně. Je to těžké téma, takže se mnozí neubrání nějakým emocím, což mě jako autora do jisté míry těší a empatizuji s nimi,“ přibližuje autor.

„Annecy je takový veselý festival, diváci píšou zpětné vazby pomocí obrázků. Jelikož je náš projekt ve smíšené realitě, tak nám jeden divák dal obrázek toho, jak narazil do stěny, protože si myslel, že tam je okno.“

Druhou cenu na festivalu ve francouzském Annecy získal příběh i ve speciální kategorii VR filmů. Snímek Křehký domov měl světovou premiéru vloni na festivalu v Benátkách. Krátce na to pak čeští diváci viděli film dokumentární přehlídce v Jihlavě.