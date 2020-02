Nový Bond už má titulní píseň. Pusťte si skladbu k filmu Není čas zemřít od Billie Eilish

Očekávaný film Není čas zemřít o britském agentu 007 Jamesi Bondovi dostal titulní píseň. Představila ji v pátek populární americká zpěvačka Billie Eilish, která skladbu složila s bratrem Finneasem. Video na jejím YouTube kanálu získalo během šesti hodin přes dva miliony zhlédnutí. Před diváky ji poprvé zazpívá 18. února na předávání cen britské populární hudby Brit Awards. V pořadí pětadvacátá bondovka má mít v Česku premiéru začátkem dubna. Washington / London 8:43 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Osmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilish je nejmladší autorkou titulní písně k pětadvacátému filmu o britském agentu 007 Jamesi Bondovi.

Písně k filmům o Jamesi Bondovi v minulosti nazpívalo mnoho známých autorů. Osmnáctiletá zpěvačka se tak přidá k takovým jménům, jako je Adele, Madonna, Tina Turner, Louis Armstrong či Paul McCartney.

Billie Eilish je jednou z největších hvězd současné světové hudební scény. Letos v lednu ovládla udílení amerických hudebních cen Grammy, kde zvítězila i ve čtyřech hlavních kategoriích. Cenu si odnesla za nejlepší album roku, nejlepší píseň, nejlepší nahrávku i za objev roku.

V nové bondovce se zřejmě naposledy objeví v hlavní roli Daniel Craig, který už roli agenta 007 ztvárnil čtyřikrát. Role padoucha se zhostí loňský vítěz Oscara za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody Rami Malek. Ve svých rolích z předchozího filmu Spectre se vrátí i francouzská herečka Léa Seydouxová nebo Rakušan Christoph Waltz.

Podle AP natáčení filmu poznamenalo několik nepříjemností. Jeden z členů štábu utrpěl zranění při výbuchu během natáčení v britských studiích Pinewood Studios. Craig si zase během kaskadérského kousku na Jamajce zranil kotník a musel kvůli tomu podstoupit menší chirurgický zákrok.

Kdo je Billie Eilish?

Billie Eilish, celým jménem Billie Eilish Pirate Baird O'Connellová, přitahuje své fanoušky zejména dramatickým výrazem, barvou hlasu, osobitým přednesem a temnými texty i životním příběhem.

První píseň napsala ve čtyřech letech a první pěvecké soutěže se účastnila v sedmi. Zpívat začala v dětském sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr Finneas, zveřejnila v roce 2015.

„Pověsila jsem skladbu na SoundCloud jen proto, aby si ji můj učitel mohl stáhnout. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ uvedla pro magazín Teen Vogue.

Své debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vydala loni na jaře a v dubnu se stala nejmladší sólovou interpretkou, která se v britském žebříčku alb dostala na první příčku. Rodačce z Los Angeles se tento rekord podařilo pokořit ve věku 17 let, tři měsíce a 18 dní. Předtím toto prvenství držela Joss Stone, jež byla v době, kdy se dostala na vrchol UK Chart, o dva měsíce starší než Eilish.

Loni vystoupila v Česku, její koncert se měl podle původního plánu odehrát v pražském Fóru Karlín a vstupenky se podle organizátorů vyprodaly během pouhých čtyř minut. Pořadatelé proto koncert přesunuli do pražské O2 areny, kterou také vyprodala.

Billie Eilish je také vegetariánka, nepije alkohol a říká, že nikdy nezkoušela drogy. Lékaři jí také diagnostikovali Tourettovův syndrom, který se mimo jiné projevuje zvukovými a pohybovými tiky.