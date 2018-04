Nadčasový film z roku 1994. Jan Svěrák představil remasterovanou sci-fi komedii Akumulátor 1

Divácky nejúspěšnější film roku 1994 a suverénně nejdražší film své doby měl o víkendu obnovenou premiéru v Los Angeles v rámci přehlídky českých filmů Czech That Film. Ačkoliv od skutečné premiéry snímku uplynulo 24 let, film neztratil nic na aktuálnosti. „V Americe se divili, že je film víc jak dvacet let starý, připomínal jim současnou tvorbu Wese Andersona,“ řekl režisér Jan Svěrák, který film v USA osobně uvedl. Praha 13:45 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Film Akumulátor 1 do festivalu Czech That Film vybrala Česká centra v rámci oslav stého výročí založení Československa. | Zdroj: © Biograf Jan Svěrák

Film Akumulátor 1 do festivalu Czech That Film vybrala Česká centra v rámci oslav stého výročí založení Československa. „Akumulátor 1 je jeden z mála porevolučních filmů, který se dokázal vyrovnat se silnou zahraniční konkurencí, co se týká technické i vypravěčské stránky. Máme radost, že jsme na remasterování mohli přispět,“ potvrzuje Svěrákův postřeh kurátorka festivalu Eva Přibylová z Českých center, která přehlídku organizují. Digitálně remasterovaný Akumulátor 1 vyjde letos i v limitované edici na Blu-ray, uvidí jej diváci České televize, která snímek v HD kvalitě uvede, a v létě i diváci vybraných českých kin.

„Bez podpory partnerů Českých center a České televize by nákladná digitalizace filmu nebyla možná,“ komentuje Svěrák s tím, že statisícové náklady obrazového a zvukového faceliftu filmu jinak nese producent sám, což je důvod, proč bylo zatím remasterováno jen malé množství českých a československých filmů.

Akumulátor 1 získal před 24 lety Českého lva za střih a za divácky nejúspěšnější film. V dalších osmi kategoriích (režie, herec v hlavní roli, herec ve vedlejší roli, kamera, výprava, hudba, zvuk, scénář, divácká kategorie) byl na tuto cenu nominován.

Letos uvede festival Czech That Film 45 projekcí po celých Spojených státech. Letošní ročník se uskuteční v dalších hlavních amerických a kanadských městech (San Francisco, Salt Lake City, Austin, Washington, Denver, Dallas, Atlanta, New York, Little Rock, Portland, Minneapolis, Chicago, Seattle, Toronto).