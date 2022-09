Jan Žižka jako historická fantasy. Dostál očekávání, je to pořádná podívaná, chválí publicistka Podskalská

Film Jan Žižka režiséra a producenta Petra Jákla dostál očekávání, soudí filmová publicistka Jana Podskalská z Deníku a spolupracovnice Českého rozhlasu. „Jákl dlouho proklamoval, že chce natočit pořádnou podívanou. Nezastíral, že bude trochu brutální a že se inspiroval mimo jiné filmem Statečné srdce. Že tam bude trocha lásky a že chce to bude vizuálně okázalé. To všechno jsme v kině viděli. Že to má trochu chatrnější scénář, se dalo čekat.“ Praha 15:08 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Film Jan Žižka, Christopher Rygh, Alistair Brammer, Guy Roberts, David Bowles, Jan Budař, Sophie Loweová, Roland Moller, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer a William Moseley | Zdroj: Profimedia

Podskalská snímek hodnotí jako řemeslně dobře odvedenou práci. Podobná slova volí filmový publicista Vojtěch Rynda: „Petr Jákl opravdu dodal to, co slíbil. Je to film, který má jako jeden z mála českých, ne-li jediný, epickou rozmáchlost.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Žižka, nejdražší tuzemský film všech dob, má dnes premiéru

Před Janem Žižkou natočil Jákl filmy Kajínek a Ghoul, připomíná Podskalská: „Ty filmy působí podobně, sází tam na vizuální stránku, kterou umí velmi dobře zpracovat. Jákl najde tým lidí, kteří odvedou to, co od nich požaduje. Dobré herce, které dobře vede.“

„To, že Žižka unese šlechtičnu Kateřinu, pak se stane jejím průvodcem a nakonec ochráncem a zároveň se tam vedou boje a intriky o její osud, v tom lze najít určitý naivní pohled. Ale přesně to odpovídá americké filmové šabloně, kterou se Jákl řídí. A tak to podle mě chtěl,“ dodává publicistka.

Vojtěch Rynda upozorňuje na hlasy některých nespokojených diváků, kterým vadí to, že se ve filmu objevili lidé tmavší barvy pleti:

Jáklův americký Žižka hledá dobrou smrt. Nachází ji příznačně jako jednooký mezi slepými Číst článek

„Ale to je nepochopení. Ano, film je do jisté míry historicky věrný, ale na druhou stranu je to přiznaná historická fantasy. Ta dramatická linka nemá žádnou oporu ve skutečnosti. Nemluvě o tom, že se lidé ve filmu vrhají ze Zvíkova do Orlické přehrady, která tehdy ještě nebyla.“

Petr Jákl jako producent

Jan Žižka je nejdražší český film vůbec, jeho rozpočet se blíží půl miliardě korun. Petr Jákl se tak podle recenzentů prokázal jako mimořádně schopný producent.

„Přála bych každému českému filmaři, aby někdy dostal Jákla do svého týmu jako producenta, protože on skutečně dokázal, co si předsevzal. Věnoval tomu víc než deset let a všechno splnil. Sehnal neuvěřitelné množství peněz, slavné tváře i dobré české herce,“ vyzdvihuje Podskalská.

Rynda poukazuje na to, že Jáklovi se podařilo zajistit Janu Žižkovi také americkou premiéru. „Do kin ve Spojených státech jde ve stejný den jako v Česku. Bude se promítat na 1200 plátnech. To se žádnému českému filmu v historii nepovedlo,“ zdůrazňuje a dodává:

Jan Žižka byl inovátor a tvůrce prvního tanku. Chtěl jsem ho ukázat jako Statečné srdce, říká režisér Jákl Číst článek

„Příběh toho filmu je, myslím, námět na další celovečerní film o splněném americkém snu. Protože Petr Jákl teď točí jako producent s lidmi, jako je Robert de Niro, Al Pacino, John Malkovich, Samuel Jackson. O tom se nikomu z českých tvůrců ani nezdá.“

V českých kinech bude Jan Žižka hit, předpokládá Rynda, o americkém úspěchu ale pochybuje, i když snímek je podle něj natočený tak, aby měl co největší šanci u amerického publika uspět.

Jákl se také zdařile vyhnul kontroverzím. „Jeho předchozí filmy jsou o vrazích a také Žižka je velmi rozporuplná osobnost. Ale do toho Petr Jákl vůbec nesahá. Film se odehrává v roce 1402, dávno před husitskými bouřemi, smrtí Jana Husa a tak dále,“ říká Rynda.

Podle Podskalské je šance, že Jan Žižka pomůže českým kinům, do jejichž podnikání zasáhla pandemie covidu-19 a pak zdražování. Rynda připomíná, že Jákl už má za sebou úspěšný film Kajínek, který dostal do kin na Česko neuvěřitelných 300 tisíc diváků.

Celou debatu si poslechněte v audiozáznamu.