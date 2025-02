‚Je důležité vysvětlovat, co se na Ukrajině děje.‘ V Paříži se představil dokument Válečný zpravodaj

Do Paříže s Martinem Dorazínem přijel i Oleg Tkačenko – ukrajinský kněz, humanitární pracovník, pekař, který rozváží chleba do vybombardovaných ukrajinských měst a jedna z hlavních postav dokumentu Válečný zpravodaj. Oleg společně se svým týmem z válečné zóny evakuovali stovky lidí.

„Na konci filmu zaznělo, že někteří lidé už mají dost Ukrajiny, že už nechtějí slyšet o tom, co se tam děje. Vnímám to i ve Francii. Lidé kolem mě na jednu stranu říkají, že je to hrozné, ale pak dodávají, že už to trvá příliš dlouho. Že jsou z toho unavení,“ popsala Nini, která studuje na Sorbonně.

„Pak když člověk vidí tenhle film, ve kterém je válka každodenní realitou lidí, tak to má velký vliv. Chtěla bych dokument ukázat kamarádům a říct jim, tohle se děje.“

Je velmi důležité se obracet na studenty i civilní obyvatelstvo a vysvětlovat, co se tam děje, řekl profesor pařížské Univerzity Francoise-Xaviera Nérarda | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

I rodina Nini má zkušenosti s ruskou agresí, protože pochází z Gruzie. Podle profesora pařížské Univerzity Francoise-Xaviera Nérarda je důležité vidět podobné filmy obzvlášť v kontextu aktuálního dění a vyjednávání mezi Spojenými státy a Ruskem:

„Je velmi důležité se obracet na studenty i civilní obyvatelstvo a vysvětlovat, co se tam děje. Nikdy nesmíme zapomenout, co se tam odehrává. Takový film je jedním z důležitých nástrojů. Pro naše studenty je to opravdu podstatné.“

Promítání filmu Válečný zpravodaj a následné debaty ve Francii pořádá Česká ambasáda v Paříži ve spolupráci s Českým rozhlasem. Dokument se bude ještě promítat v Domě Evropy i na českém velvyslanectví, kde ho uvidí francouzští zákonodárci, velvyslanci i novináři.