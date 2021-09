Francouzi se v Paříži naposledy rozloučí s Belmondem. Všichni ho milovali, vzpomínají sousedé

Poslední roky svého života strávil Jean-Paul Belmondo ve velkém domě v ulici Saints-Pères ve čtvrti Saint-Germain-des-Près. Právě sem se s ním někteří Francouzi přišli rozloučit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Martina Baluchy z ulice, kde Belmondo strávil poslední roky svého života.

Velmi oblíbený byl i mezi místními obyvateli. „Všichni ho milovali. Vídávala jsem ho venčit psa. Poslední dobou ale dům opouštěl jen ve svém autě. Já tady bydlím 23 let, a když jsme se sem přistěhovali, tak už tady žil,“ říká sousedka Aurore.

Aurore bydlí hned naproti v domě se zelenými dveřmi a stejně jako Belmondo i ona chodí na stejná místa venčit svého psa Butche.

Když se člověk vydá dál od nábřeží Seiny, tak narazí na lahůdkářství 75leté Annette, kam svého času chodil nakupovat i další francouzský herecký velikán Gérard Depardieu. Belmonda často vídávala na ulici. Jeho smrt Annette velmi zaskočila.

„Opravdu mě to bolí. S Belmondem odchází mé mládí a určitý způsob života. Nevím, jak je to u vás, ale mám pocit, že v naší společnosti chybí vřelost a převládá násilí. Belmondo byl veselý a stále usměvavý. To nám tady bude chybět,“ svěřuje se.

‚Odešel poklidně.‘ Ve věku 88 let zemřel legendární francouzský herec Jean-Paul Belmondo Číst článek

Annette vzpomíná nejen na filmy, ve kterých Belmondo zářil už jako velká hvězda francouzského filmu, ale i na jeho začátky. „Mně se líbily filmy jako Opice v zimě nebo třeba U konce s dechem. Víte, bude mi 76 let a tohle jsou snímky mého mládí,“ vysvětluje.

V Annettině obchodě zní písně dalšího francouzského velikána – zpěváka Charlese Aznavoura, který zemřel před třemi lety a se kterým se Francouzi také loučili v pařížské Invalidovně.

Rakev s Belmondem bude vystavena na čestném nádvoří Invalidovny po čtvrté hodině odpoledne. Po slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastní Belmondova rodina, členové vlády, sportovci, herečtí kolegové i prezident Emmanuel Macron s manželkou Brigitte, se s Belmondem budou moct rozloučit i další jeho obdivovatelé.



V pátek bude mít Belmondo zádušní mši v klášteře Saint-Germain-des-Près.

„Opravdu mě to bolí. S Belmondem odchází mé mládí a určitý způsob života. Belmondo byl veselý a stále usměvavý. To nám tady bude chybět.“ Řekla mi 75 letá Annette, která má lahůdkářství nedaleko Belmondova domu. V 16:30 je národní pieta v pařížské Invalidovně.@Radiozurnal1 pic.twitter.com/HrQogKmZW4 — Martin Balucha (@MartinBalucha) September 9, 2021