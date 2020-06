Festival Jeden svět bude pokračovat. Filmy o lidských právech znovu promítne v září

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět bude po přerušení pokračovat ve své pražské i regionální části. Festival musel předčasně skončit kvůli opatření proti šíření koronaviru, plánované podzimní pokračování publiku nahradí neuskutečněné jarní projekce. Informoval o tom ve středu ředitel festivalu Ondřej Kamenický. Podzimní část festivalu se bude konat od 11. do 13. září v areálu Kasárna Karlín. Praha 13:48 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Jeden svět | Zdroj: Jeden svět

Během tří festivalových dnů pořadatelé uvedou 16 dokumentárních filmů, včetně premiér nových českých snímků. Jeden svět se vrátí i do klasických kin. Od 11. do 22. září budou moci diváci zavítat do kin Světozor, Evald, Atlas, Aero a Bio Oko, kde pro ně bude připravena stovka projekcí.

Festival Jeden svět po uzavření kin v březnu poskytl festivalové filmy k dispozici online. I po přerušení festivalu pořadatelé vyhlásili jeho vítěze. Cenu za nejlepší film získal rumunský snímek Kolektiv režiséra Alexendra Nanaua. Ten poukazuje na rozsáhlou korupci v rumunském zdravotnictví, kvůli které po požáru v klubu Kolektiv zemřou desítky mladých lidí.

„Jedná se o unikátní pohled na vytrvalou a odvážnou práci investigativních novinářů z malého vydavatelství a její reálné dopady. Příběh nového ministra, který se pokouší napravit narušený systém zevnitř, upozorňuje na důležitost boje proti zkorumpovaným vládám a strukturální nespravedlnosti,“ vysvětlila své rozhodnutí porota.

Nyní je podle ředitele stěžejní pokračování Jednoho světa v regionech, kde se na jaře festival nemohl uskutečnit vůbec. Jeden svět v regionech odstartují Řevnice a Zlín v červenci. Do dalších regionů poputuje festival od 17. září do 24. října.

Programy vybrané místními organizátory uvidí diváci 26 festivalových měst. Letošním tématem Jednoho světa jsou projevy environmentální krize v kontextu místní krajiny a role člověka v ní.

V čase, kdy byla kina zavřená, mohli diváci využít projektu Jednoho světa Promítej i ty!, který funguje jako platforma pro komunitní promítání i jako on-line videotéka. Od dubna je možné si stáhnout zdarma a s českými titulky nové filmy z letošního festivalu a zhlédnout je doma.