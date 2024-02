Jeden svět vůbec poprvé uvede i fikci. Hranou tvorbou chce podtrhnout význam lidskoprávních témat

26. ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět nově kromě dokumentů uvede také hrané fikční filmy s lidskoprávní tematikou. Pořadatelé tak chtějí ještě více podtrhnout důležitost témat, která snímky otevírají. Hrané filmy budou patřit do nesoutěžních kategorií. Festival Jeden svět proběhne od 20. března do 21. dubna 2024 ve 48 městech po celém Česku, v Praze se uskuteční od 20. do 28. března 2024.

