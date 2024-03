Oscarové záběry z Ukrajiny i dokumentární výprava na Hranice Evropy. Začal festival Jeden svět

O lidských právech a jejich porušování – postaru, i tak trochu v novém hávu. Festival Jeden svět si letos přidal do programové nabídky vedle dokumentárních filmů i ty hrané, a náležitě upravil své jméno. Teď už jako Mezinárodní filmový festival o lidských právech uvede na sto celovečerních snímků, desítku projektů ve virtuální realitě a k tomu i sedm krátkých filmů pro nejmladší diváky. Zajít si na ně můžete až do 21. dubna ve 48 českých městech. Kino 19:09 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zahajovací ceremoniál 26. ročníku, tradičně doplněný o předání Ceny Homo Homini, se konal v úterý v Pražské křižovatce. Po úvodním slově polské režisérky Agnieszky Holland se promítala povídková sága Pozemské verše, zachycující každodenní úklady represivní íránské vlády a společnosti.

Lidskoprávní ocenění letos připadlo redakci Abzas Media, které patří mezi nejvýznamnější nezávislá ázerbájdžánská online média. Oba jeho zakladatelé i někteří z redaktorů, kteří referovali o stavu politiky, lidských práv a korupci v tamních státních institucích, jsou v současnosti vězněni. Cenu v Praze osobně převzala nová šéfredaktorka Leyla Mustafayeva působící v exilu.

Paralelně k tomu proběhla i zahajovací projekce pro veřejnost v kině Lucerna, kde diváci mohli zhlédnout čerstvého držitele Oscara, dokumentární snímek 20 dní v Mariupolu, v němž kameraman zpravodajské agentury Associated Press zachycuje první dny ruské okupace tohoto ukrajinského přístavního města. Nabízí tak širší kontext ke známým fotografiím, které na přelomu února a března 2022 obletěly svět.

Polská režisérka Agnieszka Holland (vpravo) s Leylou Mustafayevou, šefredaktorkou ázerbajdžánské redakce Abzas Media oceněné cenou Homo Homini | Foto: Lukáš Bíba | Zdroj: Festival Jeden svět

V mezinárodní soutěži se představí například snímek Venezuela: Země ztracených dětí, v němž samoživitelek hledá způsoby, jak v rozvráceném státě sužovaném hladem, násilím a chudobou přežít. Na malou farmu uprostřed norského lesa vydá zase dokument Neznámou krajinou. Jeden z letošních vítězů festivalu Sundance sleduje rodinu, která musí po tragické ztrátě čelit požadavkům moderní společnosti.

Proti větru představí olympijskou reprezentantku v jachtingu, jejíž život nabere zcela jiný směr poté, co obviní vysoce postaveného sportovního funkcionáře ze znásilnění a zažehne tím první jiskru hnutí #MeToo v Řecku. Co jsou lidé ochotni podstoupit, aby získali svobodu? Na to se ptá dokumentární Útěk z Utopie. Jeho hlavní hrdinové se pokoušejí uprchnout z jednoho z nejutlačovanějších míst na planetě – Severní Koreje.

Psi jsou taky lidi nabídne provokativní úvahu o tom, jakým právem považujeme jiné živé bytosti za svůj majetek. Ve snímku Virtuální ostrov proniknou diváci do světa postapokalyptické počítačové hry DayZ, kde roztodivná hráčská komunita nachází útočiště před realitou i ventil pro znepokojující míru násilí.

Z hraných filmů bude k vidění třeba na Oscara nominovaný Já Kapitán o dvou mladících, kteří se vydají ze Senegalu do Evropy, nebo podvratně vyprávěný Netvor v režii japonského festivalového miláčka Hirokazu Kore-edy o jednom problematickém učiteli – nebo snad jeho problematickém žákovi?

Výběr z české tvorby nabídne dvě distribuční předpremiéry. Tou první je dojemný portrét bývalého prezidenta Tady Havel, slyšíte mě? v režii Petra Jančárka, druhou pak nejnovější spolupráce dokumentaristky Apoleny Rychlíkové a reportérky Saši Uhlové. Ta se v Hranicích Evropy vydává do Německa, Francie a Irska, aby si prošla prekarizovanými pracemi na farmě, v hotelu a v opatrovnictví, a vžila se tak do reality mnoha východoevropských pracovních migrantů.

Letošní 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět se koná od 20. března do 21. dubna ve 48 městech po celém Česku.