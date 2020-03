Až naprší a uschne. Festival Jeden svět s tématem klimatické změny zahájí na Oscara nominovaná Země medu

Dvaadvacátý ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět, který probíhá od 5. do 14. března v Praze a následně se přesouvá do dalších 35 měst v České republice, se ponese v duchu rčení „až naprší a uschne“. To totiž podle pořadatelů vystihuje jednu z podstat klimatické změny: krajina v důsledku narůstajících teplot a špatného hospodaření neudrží vodu.

Praha 15:06 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít