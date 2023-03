Jeden svět hledá cenu bezpečí. Lidskoprávní festival zahájí mozaika příběhů z války na Ukrajině

Na 75 celovečerních dokumentů a 10 snímků ve virtuální realitě nabídne letošní 25. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tematicky pestrý program nabídne filmy o ruské invaze na Ukrajinu, energetické krizi, klimatických změnách i sociálních nejistotách. Festival zahájí 22. března dokumentární příběhová mozaika Překonat temnotu, kterou během prvních týdnů války natočil kolektiv ukrajinských filmařů. Praha 10:00 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zastřešujícím motivem letošního ročníku ale bude bezpečí a cena, kterou jsme za něj ochotni platit, což se podle organizátorů promítne ve snímcích všech soutěžních i nesoutěžních sekcí. Festival kromě toho nabídne také sedm tematických kategorií.

Nejnovější dokumenty z celého světa se představí v Mezinárodní soutěži. Ta v premiéře uvede například novinku režiséra Vitalije Manského Východní fronta, která sleduje každodenní život dobrovolných mediků během prvních šesti měsíců války na Ukrajině. Do sousedního Běloruska zase diváky zavede Matka vlast, která přibližuje, jak jsou v zemi potlačována nejen lidská práva kritiků režimu, ale také těch, kteří jsou tvrdými prostředky vycvičeni k tomu, aby ho chránili. Situaci na trhu práce, kde kvůli rapidnímu rozmachu automatizace hrozí zánik stovky milionů míst, rozebere dokument Postpráce.

Jaká je cena bezpečí? „Všemi filmy letošního ročníku prostupuje téma nejistoty a hledání bezpečí. Ať už jde o pocity finančního zajištění, rodinného zázemí, anebo jistoty garantované státem, pro každého z nás tato spojení znamenají něco jiného. I cena, kterou jsme za bezpečí ochotni platit, je pro každého jiná. Sloganem Cena bezpečí bychom proto chtěli přimět publikum napříč Českem k zamyšlení a vzájemnému respektu k různorodým projevům strachu,“ přibližuje podtitul letošního ročníku festivalu jeho ředitel Ondřej Kamenický.

Výrazným titulem soutěžní sekce Máte právo vědět, která tradičně rozkrývá případy porušování lidských práv, bude snímek To musíte zažít o boji proti potlačování práv queer osob v Maďarsku.

Speciální fokus věnovaný Ukrajině navštíví pětici teenagerů, kteří dostanou příležitost opustit válečnou realitu Donbasu a vyrazit do Himálaje (Nevyhasneme), představí aktivisty revoluce na Majdanu (Generace Euromajdan) a odvypráví osudy romského chlapce, který se vlivem životních i společenských událostí ocitl na okraji společnosti (Na okraji).

Novou programovou kategorií je Síla žen. Protagonistky filmů se v ní rozhodly čelit bezpráví a mnohdy i za cenu riskování vlastní bezpečnosti bojovat za práva další generace. Christine Choy ve Vyhnancích, vítězném snímku festivalu Sundance, navštěvuje trojici lidí, kteří se v červnu 1989 postavili na náměstí Nebeského klidu čínskému režimu a dnes žijí v exilu. Pražskou premiéru doprovodí jeden z protagonistů, disident Wu'er Kaixi.

Unikátní výpověď přinesou i režisérky upřímného cestopis Ženy za volantem: Příběhy z cesty po Pamíru Hannah Congdonové a Catherine Haighové, které sedly za volant a rozjely se zmapovat stav ženských práv v oblastech Pamírské dálnice.

Sekce Udržitelnost zavede ve filmu Život pod sopkou diváky na Island mezi obyvatele dvou vesnic, kteří žijí v neustálém strachu, že vybuchne sopka Katla, na jejímž úpatí bydlí. Potenciální nebezpečí se ale nakonec rozhodnou vytěžit a místo přetvoří na turistickou atrakci.

O neobvyklém přátelství pak povypráví dokumentární komedie Farmář a hipster. Farmář z rakouského venkova se v ní dostane do sporu s vídeňským novinářem, který poté přijme farmářovu výzvu a přijede si za ním zkusit, jaké to je hospodařit ve 21. století.

Snímek BLIX NOT BOMBS sleduje muže, který kdysi stál po boku nejmocnějších vládců planety a měl za úkol zjistit, zda režim Saddáma Husajna v Iráku vlastní zbraně hromadného ničení | Zdroj: Festival Jeden svět

Česká soutěž přinese příběh muže, který kdysi stál po boku nejmocnějších vládců planety a měl za úkol zjistit, zda režim Saddáma Husajna v Iráku vlastní zbraně hromadného ničení. Snímek BLIX NOT BOMBS natočila Greta Stocklassa. Svou distribuční premiéru zažije také Kuciak: Vražda novináře v režii Kanaďana Matta Sarneckého, který připomíná násilné zabití slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Do nejsevernějšího města světa vyrazí v Návštěvnících režisérka Veronika Lišková. Za hranice Česka diváky zavede i dokument Pongo Calling v režii Tomáše Kratochvíla, jehož hlavní hrdina, romský řidič kamionu Štefan Ponga, bojuje proti předsudkům a diskriminaci napříč celou Evropou.

Dokumentární sondu do intimity a mezilidských vztahů přinese režisérka Soňa G. Lutherová ve svém filmu Šťastný člověk, který následuje život rodiny, kde jeden z rodičů prochází procesem tranzice.

A co následuje poté, když někdo prolomí mlčení? Odpověď na to hledá Mikoláš Arsenjev ve snímku Po prolomení ticha, jehož hlavní aktérkou je spoluzakladatelka iniciativy Ne!musíš to vydržet, která upozorňuje na sexuální obtěžování a zneužívání moci na českých uměleckých vysokých školách.

Snímek Šťastný člověk sleduje příběh rodiny, kde jeden z rodičů prochází procesem tranzice | Zdroj: Festival Jeden svět

V nové soutěžní kategorii Jeden svět interaktivně dostanou návštěvníci možnost prožít dětství spolu s autistickým chlapcem (Lou) nebo si vyzkoušet, co by se stalo, kdyby byla většina naší DNA nahrazena plastem (Člověk plastový).

Oceňovaný VR projekt Ráno před koncem světa nabídne rekonstrukci událost z roku 2018, kdy se Havaj ocitla pod falešnou hrozbou jaderného raketového útoku. V esejistickém 360° filmu Dokola zase diváci zjistí, jak proplouvají nocí, životem, touhou i marností lidé různých genderových i etnických identit.

JEDEN SVĚT V PRAZE, REGIONECH A ONLINE Festival se koná od 22. března do 2. dubna v Praze a 27 městech po celé České republice. Program nabídnou třeba kina v Brně, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Znojmě či Mladé Boleslavi. Na konci dubna Jeden svět tradičně zavítá také do Bruselu. Podrobný program najdete na webových stránkách. Vybrané snímky budou dostupné online prostřednictvím festivalové VOD platformy, a to od 3. do 16. dubna. Diváci tam najdou také nejlepší dokumenty z minulých ročníků festivalu.