Bezpečná blízkost. Dokumentární festival Jeden svět bude pátrat po tom, co společnost spojuje

Kdo jsme a kam patříme? Otázky, na které se v době politických krizí a rozdělené společnosti hledají odpovědi stále složitěji. Pátrat po nich chce i letošní 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná od 6. do 17. března v Praze a poté v dalších 35 městech po celé České republice.

Motto Bezpečná blízkost podle vedení festivalu odkazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti, ač je každý jiný, dokážou porozumět a naslouchat.

„Nenávistné šermování s identitou se stalo zbraní v rukou některých médií a politiků, kteří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé. Vzniká tak propast – my versus oni. Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko,“ říká ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.

Oscarové nominace

Kampaň festivalu připravilo stejně jako loni Studio MT (Matyáš Trnka ve spolupráci s Matějem Růžičkou). Barevné otazníky a vykřičníky, které zaplavují vizuál a rozpohybují festivalovou znělku, mají odkazovat právě k tematice složitého vyjednávání osobní identity v nejistém a složitém společenském klimatu.

Kdo jsem a kam patřím? Co mě spojuje s ostatními a co nás naopak odlišuje? Jakou bezpečnou blízkost musíme mezi sebou udržovat, abychom rozuměli těm, jejichž identita je jiná než ta naše?

Program 21. ročníku Jednoho světa bude celý představen na tiskové konferenci 19. února, podle vedení festivalu už je ale nyní jasné, že bude z čeho vybírat. Na akci se jako porotce mezinárodní soutěže vrátí režisér Talal Derki, který loni za svůj snímek O otcích a synech získal na Jednom světě cenu za nejlepší režii. Film je nominován na Oscara v kategorii nejlepších celovečerních dokumentů. Společně s ním jsou v pětičlenné nominaci také dva filmy z amerického prostředí, které festival Jeden svět uvede letos.

Zatímco Hale County This Morning, This Evening (režie RaMell Ross) mapuje každodenní život afroamerické rodiny na jihu Spojených států, Minding The Gap (režie Bing Liu) pozoruje přátelství a dospívání tří skejťáků v takzvaném Rezavém pásu na severovýchodě země.

Mluvící kino

Kromě každoročních tří soutěžních kategorií (Česká soutěž, Mezinárodní soutěž a soutěž lidsko-právních dokumentů Máte právo vědět) a dalších devíti tematických kategorií se na Jeden svět podruhé vrátí také program speciálních debat nazvaný Mluvící kino. Ten přiveze do Prahy odborníky z různých oblastí, kteří přednáškou doprovodí projekce vybraných filmů.

Letošní ročník uvede osmnáct dokumentů s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, které barevně rozlišují mluvčí a signalizují relevantní zvuky. Vedle pěti filmů s audiokomentářem pro nevidomé či slabozraké podruhé také nabídne tři relaxované projekce, v jejichž uvolněnějším aranžmá si mohou filmy vychutnat lidé s mentálním postižením, epilepsií nebo autismem.