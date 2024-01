Do kin míří film Jeden život. Hopkins hraje hrdinu Wintona, který zachránil děti z Československa

Do českých kin tento týden přijde film o siru Nicolasi Wintonovi nazvaný Jeden život. Wintona, který v roce 1939 zorganizoval převoz stovek převážně židovských dětí z Československa do Velké Británie, hraje Anthony Hopkins. Před smrtí v koncentračním táboře dnes už zesnulý Brit zachránil 669 dětí, sehnal jim náhradní rodiny i potřebné dokumenty. A pak o tomto odvážném a až neuvěřitelném činu dlouhá léta nikomu neřekl. Praha 19:52 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem jedno z mnoha Nickyho dětí, přijela jsem posledním vlakem, ale celých 40 let jsem ten příběh ani Nicolase Wintona neznala. Bylo to pro mě obrovské překvapení. A když jsem se s ním potkala, stali se z nás velcí přítele,“ vypráví Milena Grenfellová-Bainesová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do kin míří film Jeden život o hrdinství sira Nicolase Wintona Natáčela Pavlína Nečásková

Z Československa odjela vlakem se svou mladší sestrou v devíti letech a o svém zachránci se stejně jako ostatní dovzdělal až na konci 80. let, kdy stanice BBC odvyprávěla jejich příběh a všechny zúčastněné propojila.

„Byl to neuvěřitelně zábavný člověk, citoval Shakespeara, hrál bridž, byl velmi vtipný. A my všechny jeho nalezené děti jsme ho považovaly za dědečka, někdy strýce, otce. Pro některé byl on tím posledním kontaktem s rodinou, kterou ztratili,“ přibližuje.

Nicholas Winton (vpravo) a jeho filmový představitel Anthony Hopkins | Foto: See-Saw Films / Wikimedia Commons | Zdroj: Koláž iROZHLAS

To, že se Winton svými hrdinnými činy spíše tajil, neudivuje jeho syna Nicolase Wintona mladšího. On prý prostě takový byl.

Otec své emoce nevystavoval a hleděl si svého, říká syn Nicholase Wintona Číst článek

„Vedli jsme spolu dlouhé a podnětné debaty o světě. Jeho zajímalo vždy to, co se bude dít, více než to, co už se stalo. To pro něj bylo specifické, že neustále hledal, co by šlo zlepšit, co bude dál, než si stěžovat na to co, už nejde vzít zpátky,“ vzpomíná na svého otce.

Nicolas Winton zemřel v roce 2015 ve věku 107 let. Teď se na malou chvíli vrátí na stříbrná plátna v podání Anthonyho Hopkinse.

Film Jeden život přibližuje nezlomné úsilí sira Nicolase Wintona, jeho vůli zachránit co nejvíc dětí před koncentračními tábory, ale také trápení nad osudem posledního vlaku. Souprava s 250 dětmi na palubě nikdy do Británie nedorazila, i když bylo vše potřebné připraveno a vyřízeno. Ten den totiž vypukla druhá světová válka.

Fotogalerie (7)