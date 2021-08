‚Paliativní péče tady není pro dobrou smrt.‘ Ve Varech představili dokument Jednotka intenzivního života

Paliativní péče mnohým evokuje smrt. Takzvaní paliatři se přitom pouze snaží o to, aby byl život nemocného člověka a jeho blízkých o něco snazší. Mnohdy tak slouží jako důležitý komunikační most mezi pacientem a lékaři. Navíc v době, kdy existují nekonečné možnosti umělého prodlužovaní života, dávají lidem příležitost rozhodnout, co je pro ně osobně nejlepší. Snímek Adély Komrzý měl premiéru v soutěžní sekci na festivalu v Karlových Varech.

