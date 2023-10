Zajímal mě přístup k tělesnosti, který je chladný a funkční, prozrazuje režisérka filmu Její tělo

V listopadu vstoupí do kin film Její tělo pojednávající o dramatické kariéře Andrey Absolonové, která po zranění vyměnila dráhu olympijské sportovkyně za úspěch v pornografickém průmyslu. „Zkrátka chtěla být hvězda, chtěla být v záři reflektorů. A nejhorším momentem pro ní bylo asi mezidobí, kdy ztratila všechno, nebyla nikdo a měla za sebou tragický příběh a nic před sebou,“ charakterizuje hlavní hrdinku režisérka snímku Natálie Císařovská. Praha 0:10 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na pozadí životního příběhu skokanky do vody, která kvůli zranění přijde o účast na olympiádě a vydá se cestou pornoherečky, se otevírá celá řada obecnějších témat.

„Pro mě to bylo o vztahu ke svému tělu jako k nástroji, který je velmi podobný pro obě kariéry a má i dopad na její psychicko-fyzické zdraví,“ vyzdvihuje režisérka téma tělesnosti.

Ve filmu přitom pornografický průmysl představuje extrém ve vnímání vlastního těla a ochoty dát jej všanc.

„Mě zajímal a zároveň odrazoval přístup k tělesnosti, který je velmi chladný, funkční, technicistní až takovým způsobem, že mě vlastně fascinuje, jak se dá přistupovat k tělu a erotice až skoro asexuálním způsobem,“ popisuje Císařovská.

Dalším klíčovým tématem je kontrast mezi společenskou prestiží a morálním pozadím obou odvětví. Proti sobě je zde kladen obdiv k vrcholovým sportovcům a zároveň opovrhování pornoherci a pornoherečkami.

Život na hraně

„Když jsme film začali připravovat, tak se hodně lidí ptalo, jak to, že klesla na takové dno? A my jsme se snažili pořád říkat, že to není takový pád. Pro někoho, kdo je zvyklý svoje tělo užívat jako nástroj, je to možná i logičtější přechod, než by se nám mohlo na první pohled zdát,“ popisuje Císařovská.

Jinou rovinou filmu jsou mezilidské vztahy, které v mnoha případech životní změna mladé sportovkyně negativně poznamenává. „Myslím si, že kariéra pornoherečky vždycky byla na hraně, není divu, že se k tomu rodina postavila velmi problematicky,“ uvádí režisérka.

Přesto podle ní toto rozhodnutí mohlo přinést i jistá pozitiva jako výdělek a cestování po světě.

„Určitě tam je linka, že se to dá takto brát, ale myslím si, že hluboko v postavě maminky je určitá bolest. Herečka Zuzana Mauréry to dobře vystihla, balancovala pořád na hraně: těžko říct, jestli je úplně šťastná a jestli se majetkem dá všechno nahradit a spravit,“ vysvětluje Císařovská.

Tlak na výkon a slávu

Rozhodování a osud hrdinky částečně ovlivnila atmosféra 90. let, v níž se příběh odehrává.

„Já myslím, že v devadesátkách byl tlak na výkon a slávu možná ještě větší, než je teď,“ uvažuje režisérka. „Určitě se tolik nemluvilo o psychosomatickém zdraví anebo vlastním štěstí. Pro určitou řadu lidí mohl být úspěch to, co se jí povedlo, protože se dostala do zahraničí, natáčela.“

Právě v oblasti tabu kolem zdraví vidí v současnosti režisérka velký posun kupředu. „Člověk se může svěřit s různými psychickými problémy a to je důležité. Dřív se to drželo více pod pokličkou. Kdo šel k psychologovi, tak byl cvok a styděl se za to,“ srovnává.

Podobně je běžnější klást důraz i na fyzickou pohodu a hledat balanc mezi extrémní zátěží, velkými výkony a zdravou péčí.

Příběh otevřený vlastní interpretaci

Přestože je film inspirovaný skutečným životním příběhem, nechtěla jej autorka strukturovat jako dokumentární drama.

„Není to dokumentární film a ani z právního hlediska si nemůžeme hrát na to, že tady předkládáme život někoho a jeho rodiny, která ještě žije. V tomto se sluší respekt a opatrnost,“ upozorňuje.

Přípravám nicméně předcházely důkladné rešerše a rozhovory s lidmi z okolí hlavní hrdinky. „Jednou z klíčových postav byla její sestra Lucie Absolonová Andělová, která byla průvodkyní a věnovala nám neskutečně hodně rodinného materiálu,“ uvádí Císařovská.

„Zároveň jsme šli za Oldřichem Widmanem, což byl tehdejší porno producent a ten nám zase poskytl jiný druh materiálu. A spoustu lidí se začalo ozývat s tím, že mají ještě jinou interpretaci toho příběhu.“

Množství verzí ale začalo být pro autorský tým zavazující a limitující, místo dalších rešerší se proto pustili vlastní cestou. „Snažíme se vyprávět ten příběh velmi otevřeně, aby si každý našel svoji interpretaci sám,“ uzavírá Císařovská.

