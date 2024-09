Dokumentární Ji.hlavu zahájí Prezidentka. Svou práci představí ve filmu i válečný zpravodaj Dorazín

Letošní, poprvé 10denní přehlídku dokumentárních filmů Ji.hlava odstartuje světová premiéra časosběrného portrétu bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Program nabídne také doku-komedii Petera Kerekese o italské věštkyni Je to ve hvězdách nebo dokumentární thriller Válečný zpravodaj z cest rozhlasového zpravodaje Martina Dorazína po Ukrajině. Rozsáhlá retrospektiva bude patřit filmům Víta Klusáka a Filipa Remundy. PŘEHLED Jihlava 10:03 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Film je vzácný nejen tím, jak blízký přístup měl (režisér) Marek Šulík ke slovenské prezidentce Čaputové, ale i tím, že je zároveň univerzálním svědectvím o současném světě,“ představuje zahajovací film ředitel festivalu Marek Hovorka.

„V době, kdy se americkou prezidentkou možná stane žena, získává snímek další rozměr a ukazuje, že slovenská společnost je asi ještě víc rozdělená než ta americká. Zblízka zde vidíme, čemu čelí ženy na klíčových pozicích systému ovládaném stále především muži. Navzdory všemu je ale snímek především povzbuzením k vlastní integritě a víru v hodnoty.“

Intimní časosběrný dokument zachycuje pět let Zuzany Čaputové ve funkci slovenské prezidentky. Přibližuje ji ale i jako (ne)obyčejnou ženu, která dostává do rukou zemi v krizi a stává se nejen pro ni určitým symbolem naděje.

„My politici musíme mít moc nad svými emocemi. Musíme mít pod kontrolou svoje myšlenky, protože tak, jak myslíme, takovými se stáváme. A my se teď především musíme stát lepšími lidmi,“ poznamenává ve filmu Čaputová.

„Pro mě má Prezidentka hodnotu na více úrovních. Osobní, historickou, politickou, občanskou…“ říká režisér Šulík. „Ta nejdůležitější je v současné době spojena se Slovenskem. Věřím, že příběh, který vypráví, může mít katarzní hodnotu pro mnoho lidí, kteří jsou frustrováni dramatickou proměnou politické kultury a váhají, zda má slušnost v životě smysl.“

Rozhlasový zpravodaj Martin Dorazín a štáb dokumentu Válečný zpravodaj | Zdroj: MFDF Ji.hlava, Sounderground

V dokumentární komedii Je to ve hvězdách nechá slovenský režisér Peter Kerekes nahlédnout diváky a divačky do světa astrologie a víry v sílu hvězd. Hrdinkou snímku, který byl na začátku září uveden na festivalu v Benátkách, je slavná neapolská věštkyně Luciana, podle které člověk může změnit svůj osud, pokud v den narozenin vyrazí na výlet do hvězdami určené destinace.

O hledání lepší budoucnosti vypráví také Fakír debutujícího režiséra Romana Ďuriše. Romský mladík Dalibor v něm uniká do světa putovního cirkusu, aby se vyrovnal s minulými i přítomnými rodinnými traumaty a vybojoval pro sebe a své blízké lepší budoucnost.

Pohled na život a práci válečného zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína přinese nový snímek Benjamina Tučka a Davida Čálka, příhodně nazvaný Válečný zpravodaj. Vedle významu válečné žurnalistiky v něm režisérská dvojice upozorňuje na kontext války samotné a vypráví příběhy lidí, které konflikt na Ukrajině přímo zasahuje.

K 20 letům od premiéry jejich společného dokumentu Český sen o „hypermarketu, který nebyl“, festival nabídne průřez filmografií Víta Klusáka a Filipa Remundy. Chybět nebude Pára nad řekou, Matrix AB, Svět podle Daliborka nebo Setkat se s filmem, který vznikl u příležitosti 10. ročníku Ji.hlavy.

„Jejich autorský přístup změnil naše vnímání dokumentárního filmu. Svými intervencemi do reality, prací s absurditou a svou touhou podstatným způsobem reflektovat nejaktuálnější společenská témata, strhli pozornost diváků i médií k dokumentární kinematografii. Český sen právem patří k nejvýznamnějším českým dokumentárním filmům vůbec,“ říká Marek Hovorka.

Z dokumentu Český sen. Na fotce režiséři Filip Remunda a Vít Klusák | Zdroj: MFDF Ji.hlava, Hypermarket Film

V první várce zahraničních titulů nechybí například Dahomey v režii oceňované francouzsko-senegalské filmařky Mati Diop. Snímek oceněný Zlatým medvědem na Berlinale se věnuje návratu pokladu někdejšího dahomejského království z Francie do Beninu.

Nominace na Cenu za nejlepší dokumentární knihu Srdcovka (Štěpánka Jislová, nakl. Paseka

Jestli mám zemřít, ať je to příběh (kolektiv, nakl. Utopia Libri)

Padesátka: Čím žijí ženy v období přechodu (Lenka Kapsová, nakl. Host)

Odolná společnost. Mezi bezmocí a tyranií (Alice Koubová, Barbora Baronová, nakl. wo-men)

Náhradka: Každé dítě by mělo vyrůstat doma (Jana Plavec, Barbora Postránecká, nakl. Vyšehrad)

Francouzská Dokumerica se ohlédne za rozmáchlým fotografickým projektem, který měl v 70. letech minulého století zdokumentovat, jak se (ne)daří naplňovat americký sen. Americký režisér Rhett Cutrell přijede osobně uvést dobrodružný dokument Obrazy o českém manželském páru a jejich expedici za jedovatými hady.

Knižní soutěž

Ji.hlava už počtvrté udělí Cenu za nejlepší dokumentární knihu. Rozhodne o ní porota, ve které zasedla moderátorka Linda Bartošová, redaktorka Magdalena Dušková, spisovatelka a překladatelka Markéta Hejkalová, audiodokumentaristka Brit Jensen a dokumentarista Štěpán Pech. Vítězný titul získá finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun.

„Těchto pět různorodých knih jsme zvolili proto, že popisují důležité a opomíjené problémy současné společnosti. Všechny vynikají velkou autorskou odvahou. Spojuje je možnost čtenářstva podívat se někam, kam se normálně nepodívá. Zaplňují prázdná místa společenské a mediální pozornosti,“ uvedla k výběru porota.

„Pro všechny také platí, že kvalitní textové zpracování nezaostává za tématem. A v neposlední řadě jejich formální kvality zprostředkovávají výrazný estetický prožitek. Výběr jedné vítězné knihy bude pro porotu velmi složitý.“

Festival se koná vůbec poprvé v 10denním formátu, od 25. října do 3. listopadu. Novinkou je také, že návštěvníci nad 65 let mají akreditaci zdarma.