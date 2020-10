Na hranicích vlci, za nimi Bůh. Dokumentární festival Ji.hlava nabídne přes 200 filmů online

Epidemie nezastavila ani Avengery. Marvel dál natáčí v Česku, v pátek na Můstku v Praze

V současné době má The Falcon and the Winter Soldier základní tábor na prostorné Letenské pláni, která je z velké části uzavřena pro štáb. Součástí je také testovací centrum na nemoc covid-19.