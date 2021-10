Dokumentární festival Ji.hlava zná vítěze. Hlavní ceny si odnesly snímky Bratrství a Čiara

Kompletní seznam vítězů:

ČESKÁ RADOST

Vítězný film: Bratrství / Brotherhood

Zvláštní uznání: Očista / Ordeal

Zvláštní uznání: Připravy filmu T. / Preparations for Film T

Cena za nejlepší střih: Síla / Out in Force

Cena za nejlepší zvuk: Milý tati / Love, Dad

Cena za nejlepší kameru: Bratrství / Brotherhood

Cena studentské poroty - film: Opouštět Počátky / Leaving Beginnings Behind

OPUS BONUM

Vítězný film: Čiary/Lines

Zvláštní uznání: Když jsi tady se mnou/When You Are Close To Me/Quando tu sei vicino a me

Nejlepší dokument z regionu Střední a Východní Evropy (Award for the Best Central and East European Documentary Film 2021): Pro mě jsi Ceaușescu/You Are Ceaușescu to Me

Zvláštní uznání pro dokument z regionu Střední a Východní Evropy : Když květiny nemlčí/When Flowers Are Not Silent

Cena za nejlepší střih: Cesta za temným světlem/Dark Light Voyage

Cena za nejlepší kameru: Pro mě jsi Ceaușescu/You Are Ceaușescu to Me

Cena za nejlepší debut: Čiary/Lines

Cena za originální přístup: Bez touhy skrývat se/No Desire to Hide/Siren

Cena za nejlepší zvukový design: Čiary/Lines

Cena studentské poroty - film: YOON

EXPRMNTL.CZ

Vítězný film: Beautiful Solution / Beautiful Solution

FASCINACE

Vítězný film: Oknem dovnitř a ven / In and Out a Window

SVĚDECTVÍ

Svědectví o přírodě, vítězný film: Jak zničit mrak / How to Kill a Cloud

Zvláštní uznání pro nejlepší film o přírodě: Z divokého moře / From the Wild Sea

Zvláštní uznání pro nejlepší svědectví o poznání: Tmavě červený les / Dark Red Forest / Dark Red Forest

Zvláštní uznání pro nejlepší film o politice: Gorbačov. Ráj / Gorbachev. Heaven

Cena za přínos světové kinematografii: Jana Ševčíková

SILVER EYE

Vítězný film - dlouhé filmy: Mara/Mara

Zvláštní uznání - dlouhé filmy: Orfeus/Orpheus/Orpheus

Vítězný film - krátké filmy: není český název/ Sounds Of Weariness/ Léssivés

CENA DIVÁKŮ

Vítězný film: Nebe / Heaven

FESTIVALOVÁ PLAKÁT

Festival Identity – Jeden svět

Cena diváků: Istanbul Film Festival