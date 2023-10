Šest měsíců v metru. Cenu z jihlavského festivalu si odváží snímek z bombardování Charkova

Jihlavský festival dokumentárních filmů skončil, ještě předtím ale rozdal ceny autorům vítězným snímků. Hlavní soutěž vyhrálo doku-drama Světloplachost o dvou ukrajinských dětech, které se schovávají před bombardováním v charkovském metru. Bodoval i český snímek Moje nová tvář, které mapuje život Martiny, na kterou před deseti lety chrstl expřítel kyselinu. Jihlava 11:08 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dojít si nakoupit, vyvenčit psa nebo se jen doma dívat na televizi - i při těchto obyčejných činnostech jste mohli před rokem a pár měsíci v Charkově přijít o život. Obyvatelé ukrajinského města tehdy čelili silnému bombardování ruskou armádou. Aby si zachránili život, schovali se do podzemních stanic metra.

I tyto momenty připomíná snímek Světloplachost, který získal cenu za nejlepší dokument na 27. mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Snímek začíná jedno chladné únorové ráno, kdy přijel dvanáctiletý Niki do charkovské stanice metra s rodinou. Dětští hrdinové se společně toulají po opuštěných vagónech nebo nástupištích.

Autoři v něm sestříhali jak hrané, tak dokumentární záběry, které natáčeli přímo na Ukrajině. Zachytit chtěli hlavně dětský pohled. „Jak se snažili trávit čas,“ vysvětluje spolurežisér Ivan Ostrochovský a pokračuje:

„Byli zavření šest měsíců v metru. Nechodili ven. To bylo fascinující. Zajímalo nás, co na to děti, jak to vidí, jak to dokážou zpracovat.“

Cenu převzala producentka filmu Martina Netíková, která ocenění symbolicky věnovala protagonistům filmu z charkovské stanice Hrdinů práce.

Ze snímku Světloplachost | Zdroj: MFDF Jihlava

Deset let od útoku kyselinou

Cenu diváků získal snímek Moje nová tvář režisérky Jarmily Štukové. Ta přišla na pódium i s hlavní hrdinkou Martinou, která se před téměř deseti lety stala obětí kyselinového útoku.

V zahraniční sekci Opus Bonus pak u poroty zabodoval film Loď režiséra Elvise Leniće. Ten vypráví o jedné z největších chorvatských loděnic, která po více než 160 letech existence zaniká.

Oceněné dokumenty mohli vidět diváci na festivalu do nedělních šesti hodin večer. Pak začala dvoutýdenní online část festivalu, na které se představí vybrané snímky.

Vítězné filmy OPUS BONUM. Nejlepší mezinárodní dokumentární film 2023

Hlavní cena: Loď (r. Elvis Lenić / Chorvatsko, 2023)

Hlavní cena pro film ze střední a východní Evropy: Dálky (r. Matej Bobrik / Polsko, 2023)

Cena za nejlepší film z visegrádského regionu: Třetí konec hole (r. Jaro Vojtek / Slovensko, 2023)

Cena za nejlepší debut: Chybění (r. Štěpán Pech / Česká republika, Slovensko, 2023)

Cena za originální přístup: Východní vítr (r. Maia Gattás Vargas / Argentina, 2023)

Cena studentské poroty: La Reine (r. Nikola Klinger / Česká republika, 2023) Nejlepší český dokumentární film 2023

Hlavní cena: Světloplachost (r. Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík / Slovensko, Česká republika, Ukrajina, 2023)

Zvláštní uznání: Moje nebe je horší než tvoje peklo (r. Kateřina Dudová / Česká republika, 2023)

Cena za nejlepší střih: Satan mezi námi (r. Martin Ježek / Česká republika, 2023)

Cena za nejlepší zvukový design: Satan mezi námi (r. Martin Ježek / Česká republika, 2023)

Cena za nejlepší kameru: Pochcánek (r. Jan Hušek / Česká republika, 2023)

Cena za originální přístup: Poznámky z Eremocénu (r. Viera Čákanyová / Slovensko, Česká republika, 2023)

Cena studentské poroty: Jiříkovo vidění (r. Marta Kovářová / Česká republika, Slovensko, 2023) SVĚDECTVÍ. Nejlepší filmové svědectví 2023

Hlavní cena: Mocná Afrin: V čase záplav (r. Angelos Rallis / Francie, Řecko, 2023)

Zvláštní uznání: Jeden z tisíců kopců (r. Bernard Bellefroid / Belgie, 2023)

Zvláštní uznání: On takový není (r. Signe Rosenlund-Hauglid / Norsko, 2022) FASCINACE. Nejlepší experimentální dokumentární film 2023

Hlavní cena: Silueta (r. Yoshiki Nishimura / Japonsko, 2023)

Zvláštní uznání: MODRÁ (r. Violena Ampudia / Kuba, Belgie, 2023)

Zvláštní uznání: Dinosauria, We (r. Maxime-Claude L'Écuyer / Kanada, 2023) FASCINACE: EXPRMNTL.CZ. Nejlepší český experimentální dokumentární film 2023

Hlavní cena: The Commodity Catalogue (r. Zbyněk Baladrán / Česká republika, 2023)

Zvláštní uznání: Mas Eternamente Não (r. Anežka Horová, Klára Trsková / Česká republika, Portugalsko, Svatý Tomáš, 2023)

Zvláštní uznání: Jeden Sol v životě Curiosity (r. Vít Růžička / Česká republika, 2023) CENA PUBLIKA 2023

Hlavní cena: Moje nová tvář (r. Jarmila Štuková / Česká republika, 2023) KRÁTKÁ RADOST. Nejlepší krátký dokumentární film 2023

Hlavní cena: Katino mateřství (r. Santwana Bayaskar / Maďarsko, Belgie, Portugalsko, Indie, 2023) CENA ZA NEJLEPŠÍ VR PROJEKT

Hlavní cena: Chybějící obrazy: Naomi Kawase (r. Clément Deneux / Francie, Velká Británie, Tchaj-wan, Jižní Korea, Lucembursko, 2022)

Zvláštní uznání: Proud (r. Adriaan Lokmaan / Nizozemsko, Francie, 2023)

Zvláštní uznání: Muž, který nemohl odejít (r. Singing Chen / Tchaj-wan, 2022) CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

Béla Tarr SOUTĚŽ FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ

Festival Identity: Trieste Film Festival 2023

Cena publika: Visions du Réel 2023 ver. 1 / ver. 2 / ver. 3 Cena za nejlepší dokumentární knihu

PIKO: Na životech feťáků záleží, Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal