Dokumentární film jako živá voda kinematografie, říká ředitel festivalu Ji.hlava Hovorka

Světovou premiérou filmu Tady Havel, slyšíte mě? ve středu odstartoval Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, který nabídne přes 350 dokumentárních filmů. „Na první pohled se to zdá hodně, ale dáváme prostor i experimentálním filmům a studentům. Mnoho z nich jsou krátké filmy, ale často člověk sedí v kině a říká si, že by to mohlo být o půl hodiny kratší,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka.

