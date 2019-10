Světová premiéra na jihlavském festivalu. Přehlídku zahájí dokument o kameramanovi Kučerovi

Prvním snímkem 23. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava bude film Jakuba Felcmana věnovaný kameramanu Jaroslavu Kučerovi. Během čtvrtečního zahájení festivalu bude rovněž udělena cena za nejlepší krátký dokument. Cenu za přínos světové kinematografii v Jihlavě dostane kazašský režisér Sergej Dvorcevoj, autor letošní festivalové znělky. Novinářům to v pondělí řekl ředitel festivalu Marek Hovorka. Praha 18:33 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Cenu kazašskému režisérovi udělí festival na slavnostním zakončení, které bude v Domě kultury odborů v pondělí. „Sergej Dvorcevoj je jeden z nejvýznamnějších režisérů z území bývalého Sovětského svazu,“ řekl Hovorka.

Od Sobojleva až k Havlovi. Na Mezinárodním festivalu Ji.hlava se představí 277 dokumentárních filmů

Připomněl i to, že Dvorcevoj obdržel na jihlavském festivalu dokumentů v roce 1999 jako první cenu diváků za film Den chleba. „Je to velká postava filmu a nás těší, že přesně po 20 letech přijede do Jihlavy,“ uvedl Hovorka.

Felcmanův dokument Jaroslav Kučera Deník uvidí diváci ve světové premiéře. Přiblíží jednoho z nejoriginálnějších kameramanů československé nové vlny, který zemřel v roce 1991, a také jeho ženu, režisérku Věru Chytilovou.

„Oba by se letos dožili 90 let,“ uvedl Hovorka. Dokument bude zároveň mezi 21 soutěžními snímky ve festivalové sekci Česká radost.

Nové ceny

Festival v úvodu rovněž představí novou podobu festivalových cen, jež navrhl čínský výtvarník Aj Wej-wej. „Není jen umělec a aktivista, ale i filmař,“ řekl Hovorka. Jeho dokumenty si všímají i příběhů disidentů v Číně.

Jihlavský festival uvede Karla Vachka či Mana Raye. Nově bude k dispozici ekologický ombudsman

První získá novou festivalovou cenu vítěz soutěžní sekce Krátká radost, o níž mohou do úterý rozhodovat diváci hlasováním na Dafilms.cz. Vybírají ze 17 nových snímků.

Festival potrvá do 29. října, promítne 277 snímků, 91 z nich ve světové premiéře. Inspirační fórum, které festival v posledních devíti letech provází, nabídne během šesti festivalových dnů šest témat zaměřených například na postavení církve, ženy nebo možné pohledy na současnou Čínu. Debatovat v Horáckém divadle bude v součtu přes 100 hostů z různých zemí.

Letošní Ji.hlava zve diváky opět i do virtuální reality, v přízemí Domu kultury odborů ukáže virtuální kino i instalace. Zástupci festivalu ale také v Jihlavě symbolicky vysázejí 23 ovocných stromů - jabloní, hrušní, slivoní a ořešáků. Malý sad vznikne během pátečního dopoledne v Rantířovské ulici.