Vary mají novou znělku s Affleckem. 'Skvěle nám vyšel termín, Casey se k tomu postavil srdnatě'

Odvážnému štěstí přeje, říká o natáčení nové znělky karlovarského filmového festivalu s oscarovým Caseym Affleckem výkonný ředitel Kryštof Mucha. „Myslím, že to bude velice milé překvapení pro diváky," doplňuje v rozhovoru pro Radiožurnál festivalový ředitel Jiří Bartoška. Odchod ČEZu jako sponzora Bartošku mrzí, festival ale dokázal, že má jméno a dokáže sehnat nové sponzory. 53. MFF Karlovy Vary

Jak složité bylo získat Caseyho Afflecka k natáčení znělky a jak potom natáčení probíhalo?

Jiří Bartoška: Byl v Karlových Varech, kde získal cenu za přínos světové kinematografii, čtyři měsíce potom, co dostal Oscara, viděl znělky, které točíme – Hellen Mirren, Dannyho DeVita, Miloše Formana… Všichni jsou z toho nadšení, rychle to přislíbí, ale pak je ovšem problém dát je časově dohromady. Ale povedlo se, takže si myslím, že to bude velice milé překvapení pro diváky.

V nové znělce, která bude slavnostně představena na zahájení 53. ročníku MFF Karlovy Vary, uvidíme loňského držitele Ceny prezidenta MFF Karlovy Vary, oscarového herce Caseyho Afflecka | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Kryštof Mucha (výkonný ředitel festivalu): Zprodukovat natáčení bylo strašně složité, protože Casey točí hrozně moc, ale odvážnému štěstí přeje. Takže nám to vyšlo, v Los Angeles byl pracovně Ivan Zachariáš, my jsme tam byli s Karlem Ochem na cestě do Sundance a Casey nám dal jeden týden v roce a to by zrovna ten, kdy jsme tam všichni byli, takže to skvěle vyšlo. Casey se k tomu postavil velice srdnatě, což jsme po návštěvě Karlových Varů očekávali. Bavilo ho to, natočili jsme krásnou znělku v severním Hollywoodu a lidé ji uvidí 29. června v Karlových Varech.

Přistoupil už na druhou verzi toho scénáře, což je taky možná překvapení.

Jiří Bartoška: No… mnohdy přistoupí už na první (smích).

Změnil se vás přístup k tomu, s jakým partnerem budeme vyjednávat? Jak se to promítne do celkové podoby festivalu, budete muset sáhnout do zásob?

Jiří Bartoška: ČEZ oznámil, a my jsme to pochopili, že je ve finančních problémech. Jenom nás trochu mrzelo, že to bylo na poslední chvíli, protože sehnat 20 milionů, to jsou strašně velký peníze. Během dvou, tří dnů se ale začaly ozývat společnosti, že by rády pomohly, takže se nám ukázala jedna věc – že ten festival má pozici, kterou má. Tři dny jsme byli v takové nervozitě, ale pak jsme začali jednat a výsledek je to, co jsme dnes oznámili.

Loni se dost bouřlivě diskutovalo o tom, jak to vypadá s Thermalem, posunula se ta diskuse někam?

Jiří Bartoška: Zatím ne, bohužel do Thermalu nebylo od roku 1977 nic investováno, takže je v dost dezolátním stavu a teď se neví, odkud začít. A čím víc se připravuje ta rekonstrukce, tím víc se přichází na nové a nové problémy, které se mají řešit. Festival ale zatím probíhá a probíhat bude a snad Pán Bůh dá, že se to v nějakém časovém horizontu opraví.