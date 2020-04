Bartoška ke zrušenému festivalu: Kdyby se konal, mohlo by ho to poškodit. Filmy se dostanou do kin

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se kvůli koronaviru letos konat nebude. Jeho prezident Jiří Bartoška uvažoval i o tom, že by ho posunul do sprna, situace je ale podle něj nepředvídatelná. V omezených podmínkách ho pořádat nechce. „Festival je nádherný v atmosféře. V uvolnění, které lidé prožívají, když jsou ve Varech,” řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. 55. ročník se bude konat 2. až 10. července 2021. Rozhovor Praha/Karlovy Vary 12:26 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Bartoška | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakou máte náladu, když jste museli odložit festival?

Jsme rozčarovaní a smutní z toho, že se festival celý rok připravuje a potom přijde pandemie. Člověk míní a čas mění. Snažili jsme se, dělali jsme všechno možné, zvažovali jsme různé možnosti, abychom festival posunuli.

Karlovy Vary letos v červenci nebudou filmové. Festival se kvůli koronaviru odkládá na příští rok Číst článek

Mysleli jsme, že by srpnu mohla být situace jiná, ale nikdo dnes neví, co se bude dít. Představa, že se od 8. června uvolní to, že do kin a divadel může padesát lidí, je iluzorní a směšná. Velký sál hotelu Thermal má 1250 míst a teď si představte, že tam bude padesát lidí a budete kontrolovat někoho s teploměrem….

Festival je nádherný v atmosféře. V uvolnění, které lidé prožívají, když jsou ve Varech. Kdy se studenti, normální diváci, filmoví profesionálové setkávají a jsou narvané sály. Všichni čekají a ti, co se nedostanou, si můžou sednout na schody.

Představa, že budeme odpočítávat lidi, jestli jich je padesát nebo i sto…. Rozhodli jsme se, že by to trochu mohlo poškodit festival.

Jak dlouho jste zvažovali, že letošní ročník zrušíte?

Zvažovali jsme to dlouho. Lakmusovým papírkem pro nás byl festival v Cannes, který se koná v polovině května. Ten neustále oddaloval potvrzení, nebo zrušení ročníku až do konce dubna. Říkali jsme si, že ta Francie je víc zasažená než Česko, a když si pořád dávají na čas, tak by pro nás neměl být problém posunout to z červencového termínu do srpnového.

Jiří Bartoška český herec a od roku 1994 prezident Mezinárodního festivalu v Karlových Varech

hrál ve filmech jako Třetí princ, Je třeba zabít Sekala, Anděl Páně nebo Teorie tygra

také vystupoval například v seriálech Malý pitaval z velkého města, Sanitka, Panoptikum Města pražského, Mordparta nebo Strážmistr Topinka

Festival v Cannes je ale samozřejmě taky zrušen, takže jsme pak už říkali, že to nemá smysl. Potom už by lidé museli pokračovat dál v práci. Je to sněhová koule, která se valí dál z kopce a v okamžiku, kdy ji nezastavíte, může nasbírat hodně problémů.

Proto jsme se řádově před týdnem nebo deseti dny po dotazech na ministerstvo zdravotnictví a premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodli, že nikdo neví, co bude. A ani nám taky nikdo nic nesliboval, nechtěli predikovat, co v srpnu nastane.

Lidé z vašeho týmu tedy teď nemají práci?

Zatím práci mají. Festival se nezastaví. Rozhodli jsme se, že uděláme takový bonbónek, nebo náhradu. V době konání festivalu, který měl být od 3. do 11. července, bude akce, která se obyčejně dělá až po skončení festivalu, takové ozvěny. Jmenuje se to Vary ve vašem kině.

Oddělení programu nasbíralo spoustu filmů a vybralo je, takže v kinech bychom rádi ukázali to, co nám nebylo umožněno promítnout během červencových dnů. Lidé budou moct vidět dramaturgii letošního ročníku. Pracovně ho můžeme nazvat 54,5. ročník s tím, že bude neoficiální.

Chceme, aby byly po celé republice dvě projekce. Jedna od pěti a druhá od půl osmé nebo od osmi. Ze strany filmařů je o to velký zájem, protože vlastně ani nové filmy nejsou. Mám pocit, že to bude zajímavé pro diváky, že uvidí filmy, které byly vybrány do soutěže a různých sekcí. Zároveň budou mít filmaři možnost mít do začátku zajímavou akci.

Prezident festivalu Jiří Bartoška o 55. ročníku MFF Karlovy Vary:

//

The festival's president Jiří Bartoška about the 55th Karlovy Vary IFF: pic.twitter.com/tl4ixIqRf3 — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) April 28, 2020

Přemýšleli jste i o tom, že byste festival překlopili na internet?

Zvažujeme i tyhle možnosti, jsme v jednáních. Je možné, že i touto formou se odprezentují jednotlivé tituly.

‚Na plakátu se změní datum’

Co všechno odložení o rok znamená? Bude stejné logo nebo znělka?

Aleš Najbrt udělal nádherný plakát, takže na něm se jen změní datum. Nebude tam 3. až 11. července 2020, ale 2. až 10. července 2021. Samozřejmě hodně věcí je dopředu uděláno. Raději bychom ale, aby nebyly dopředu, aby se realizovaly v tomto čase.

Je tedy dodělaná i ta znělka, ve které účinkují hvězdy, které ve Varech oceníte?

Festivalová znělka není dodělaná, protože ji nemáme ve statutu. Je v jednání, jsou návrhy scénářů. Třeba znělka s Hellen Mirrenovou, která chtěla natočit znělku, ale opravdu neměla čas, tak se odjelo do Londýna a znělka byla za tři hodiny natočená. To už není problém. Stopli jsme to, protože jsme si říkali, že když letošní ročník nebude, tak tomu dáme čas.

Třeba do příštího roku vymyslíte nové nápady na znělku.

Ano, máme na to teď čas. Mohou přijít i nové nápady.

Na festival od roku 1990 přijala řada slavných filmových hvězd, například Richard Gere, Robert de Niro nebo John Travolta. Můžete říct, kdo měl festival navštívit letos?

Ne a víte proč? My vždycky říkáme, že dokud hvězdu nemáte na koberci, tak ji nemáte. Bohužel se to loni stalo Febiofestu, kdy anoncovali pana Fondu, který pak onemocněl a den před příjezdem do Prahy se omluvil, že má chřipku.

Například nám se stalo, že měla přijet v roce 2012 Susan Sarandonová a byla s ní udělaná i tisková konference a ohlásili jsme ji. Těsně před festivalem nám ale řekla, že dostala práci v Kanadě, že se omlouvá, ale že určitě přijede. A opravdu přijela. A herec, jakmile má práci… A pro to je v červenci ideální doba, protože je nejdelší den a hezké počasí, natáčí se o sto šest a to je ten problém.

Fotogalerie (14)