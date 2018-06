Zemřelého Třísku nahradí herec Alois Švehlík. Mádl v srpnu začne točit vlastní film Na střeše

V příběhu stárnoucího osamělého muže, kterého náhoda spojí s mladým Vietnamcem na útěku, ho nahradí Alois Švehlík, jeho partnerem bude Lukas Duy Anh Tran. Ve středu o tom za tvůrce filmu informovala Uljana Donátová. S premiérou snímku se počítá na 7. února příštího roku.

Zemřel herec Jan Tříska. Podlehl zraněním, která utrpěl při sobotním pádu z Karlova mostu Číst článek

Profesor Rypar, kterého hraje Švehlík, ve filmu poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká, a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Ukazuje, že každý potřebuje, aby ho někdo potřeboval. Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Profesor Rypar se pokusí věřit neznámému klukovi i za cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit.

Na střeše je druhým celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla, který střídá ve své kariéře posty před i za kamerou. V posledních letech patří k vyhledávaným českým hercům, s úspěchem se ale setkal i jeho start na poli režie. Za debut Pojedeme k moři, který v kinech vidělo přes 100 tisíc diváků, získal v rámci Cen české filmové kritiky 2015 cenu pro objev roku.

Na scénáři filmu Na střeše začal pracovat v době studií ve Spojených státech. „V New Yorku jsem rok bydlel na kolejích s asijským ilegálem. Můj kamarád si prošel podobným osudem jako Song – hlavní postava ve scénáři. Byl jsem nakonec součástí toho dobrodružství po dobu téměř tří let a vím, co pro mě tato zkušenost znamená a jak moc to může oslovit a především pobavit publikum,“ uvedl Jiří Mádl.

Hlavní představitel se mu prý poté, co odešel Tříska, hledal těžce. „U nás je spoustu skvělých herců v tomhle věku, ale věřím, že pana Rypara nemůže hrát každý. Je to v podstatě křehký a osamělý člověk, zároveň má-li důvod, je důvtipný, podvratný a ve svých krocích impulzivně nekompromisní. Alois Švehlík má ten pohled, hlas a pohyb, který Ryparovi sedí,“ míní Mádl. Lukas Duy Anh Tran je neherec, v dalších rolích diváci uvidí Vojtěcha Dyka, Máriu Havranovou a Adriana Jastrabana.

Producentkou je Monika Kristlová ze společnosti DawsonFilms, koproducenty Česká televize, Barrandov Studio, Barbara Janišová Feglová ze slovenské společnosti Hitchhiker Cinema, společnosti In Vestito a RTVS.