Mádl chystá nový film Vlny. Bude o vysílání Československého rozhlasu v době pražského jara

Zatímco filmaři nemohli minulý rok příliš natáčet, dopsal herec a režisér Jiří Mádl scénář k novému filmu. Jeho snímek Vlny bude o vysílání Československého rozhlasu v 60. letech. Diváci by ho měli vidět nejpozději za dva roky, kdy bude rozhlas slavit 100 let od začátku vysílání. Praha 10:45 11. března 2021

Za roli řidiče dronů ve filmu Modelář dostal Jiří Mádl před několika dny Českého lva. Teď se ale herec vrací za kameru jako režisér.

Jeho připravovaný snímek Vlny zavede diváky do Československého rozhlasu – tehdejší zahraniční redakce, která bude mít v příběhu důležité místo.

Film by měl ukazovat události pražského jara i invazi vojsk Varšavské smlouvy. „Ale já dost kladu důraz na ten půl rok před tím vším, než se to stalo, protože ten je podle mě zásadní na to, aby se v té redakci vytvořily mezilidské vztahy a aby potom mohli čelit tomu obrovskému nátlaku a té nefér invazi,“ řekl Radiožurnálu.

Kvůli informacím se vydal i za tehdejšími redaktory. „Paní Šťovíčková byla láska na první pohled, za tou jsem chodil asi úplně nejradši,“ přiznal režisér.

Téma médií je Jiřímu Mádlovi blízké. „Já jsem žurnalistiku studoval a reálně jsem ji chtěl dělat jako povolání, nebo alespoň částečně, protože už v tu chvíli jsem hrál ve filmech a věnoval se filmařině.“

Jiří Mádl Český herec, režisér a scenárista. Jako herec získal ocenění na MFF Karlovy Vary v roce 2008 za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Děti noci. Nejnověji také za vedlejší mužskou roli ve snímku Modelář, za kterou si odnesl Českého lva za rok 2020. Za svůj režijní debut Pojedeme k moři pak byl v roce 2014 oceněn Cenou české filmové kritiky.