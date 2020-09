Unikátní nahrávka zachycuje Menzela v roce 1968. Oscarový režisér mluví o Rudém právu i okupaci

Archiv Českého rozhlasu vydal zřejmě dosud nepublikovaný záznam režiséra Jiřího Menzela z konce roku 1968. Své kolegy filmaře tehdy upozorňoval na možnou rezignaci společnosti po srpnové okupaci. S oscarovým režisérem, který zemřel 5. září, se lidé mohou naposledy rozloučit v pátek v pražském Rudolfinu. Od deseti dopoledne do šesti večer můžou přijít do foyer a podepsat se do kondolenční knihy. Praha 6:38 18. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Myslíte si, že my, co jsme tady, si náramně dobře rozumíme. Ale zatím u vás v každém domě je určitě řada lidí, kterým je to buď úplně fuk, anebo se nechávají zpitomovat.“ Jiří Menzel 1968 | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Nahrávka je dost nekvalitní, protože lidé stáli daleko od mikrofonu. Slova Jiřího Menzela jsou při využití digitálních úprav ale zachycena poměrně srozumitelně.

Unikátní nahrávka zachycuje Menzela v roce 1968. Natáčel Tomáš Černý

Po pár minutách padne zmínka o článku v Rudém právu s kritikou Menzelovy tvorby. A oscarový režisér před kolegy rozebírá jednak mechanismus vzniku podobných textů a také snadnou ohebnost jejich autorů podle tendencí KSČ a Moskvy.

„Nepíšou to, co si myslí. Oni si snad vůbec nic nemyslí,“ kritizuje novináře Menzel.

„Kdyby se Brežněv dobře vyspal a řekl, že v Československu je všechno v nejlepším pořádku, musíme jít jejich cestou, tak tentýž pán hned druhý den ráno sedne a vychválí Formana, Němce a mě až do nebes,“ popisuje na nahrávce.

O okupaci

Menzelova úvaha jde po chvíli ještě dál, když reaguje na námitky kolegů, že názory občanů na okupaci pár měsíců před tím jsou jednoznačně negativní a odpor občanů bude trvalý.

„Je to asi dva měsíce, co tady byli nějací, kteří točili s televizí někde na jihu Čech. Vesničani jim tam říkali: Už do těch Rusáků nenadávejte. Vy jste to všechno rozeštvali. Tady byli Rusové a byli jediní, kdo nám pomohli na poli. To je fakt,“ přibližuje.

„Myslíte si, že my, co jsme tady, si náramně dobře rozumíme. Ale zatím u vás v každém domě je určitě řada lidí, kterým je to buď úplně fuk, anebo se nechávají zpitomovat,“ dodává.

Celková stopáž pracovního snímku z Barrandova z konce roku 1968 je více než 20 minut. Hlas Jiřího Menzela zachycuje méně než polovina tohoto pásku.

Filmový režisér, divadelní tvůrce i herec zemřel 5. září v 82 letech. Jako jeden z mála českých tvůrců, kteří získali sošku americké filmové akademie, proslavil českou kinematografii už na začátku své kariéry.

Oscara dostal za film z roku 1966 Ostře sledované vlaky, natočený podle románu Bohumila Hrabala. Podle jeho knih točil Menzel i později, další náměty, které vedly k divácky úspěšným a dodnes hraným filmům, mu poskytoval Zdeněk Svěrák.