Menzelův zdravotní stav se podle jeho manželky zlepšil. 'Lituje, že pro cenu do Berlína nemohl osobně,' uvedla

Jiří Menzel převzal na filmovém festivalu Berlinale Cenu Kamera Berlinale – a to právě v den svých 80. narozenin. Ocenění, určené osobnostem, ke kterým má berlínská přehlídka zvláštní vztah, nakonec kvůli zdravotním problémům režiséra převezal rakouský herec Peter Simonischek. Právě s ním si Jiří Menzel zahrál ve filmu Tlumočník, který měl v pátek večer na Berlinale světovou premiéru. Radiožurnál ještě před předáním ceny oslovil jeho ženu Olgu. Rozhovor Praha 21:10 23. února 2018

Režisér a herec Jiří Menzel ve filmu Tlumočník | Zdroj: Bioscop

Cenu, kterou přebere, dostal již v minulosti například Sydney Pollack nebo Clint Eastwood. Na Berlinale měl navíc před 28 lety premiéru jeho film Skřivánci na niti. Nevzpomínal na to?

Na tehdejší premiéru vzpomínal a říkal, že tehdy, když dostal ocenění, lidé mu vůbec nevěřili, že film je 20 let starý a že byl 20 let v trezoru. To, že byl koukatelný po 20 letech, a že to nebylo vidět, to ho velmi těšilo. Současného ocenění si velmi váží. Jediné, čeho lituje, že nemůže cenu převzít osobně. Ale filmový festival Berlinale má velmi rád – má tam řadu přátel, zná dobře ředitele festivalu…

V pátek večer bude mít světovou premiéru právě film Tlumočník. Je o dvou zcela odlišných mužích, které svede dohromady minulost. Byla jste u natáčení, co tomu říkáte?

Byla jsem se tam s dcerami několikrát podívat v průběhu natáčení a vládla tam úžasná atmosféra. Jiří (Menzel – pozn. red.) se velice přátelil s Peterem Simonischkem, který hrál tu druhou roli. Natáčení bylo pro něj náročné, protože jeho role byla v němčině a ve slověnštině, takže se u toho dost zapotil. Ale atmosféra u filmu byla jedinečná. A lidé, kteří ten film viděli, říkali, že je to jedna z jeho nejlepších životních rolí. Já jsem na to zvědavá, ještě jsem ho neviděla.

Jiří Menzel zde hraje tlumočníka z němčiny. Dříve již řekl, že zde má mluvit perfektně německy a slovensky, ale že neumí ani jednu z řečí.

On je skromný. Není to tak, že by neuměl německy. Pracoval několik let v Německu, takže jen musel němčinu trochu vypilovat, ale výkon předvedl vynikající a popral se s tím na výsost skvěle.

Film má českou premiéru za týden – budou reakce u českého a německého publika rozdílené?

To nemohu předpokládat, netuším. Ale jak říkám – ohlasy jsou zatím pozitivní podle novinářských projekcí. Dokonce tam byly ovace ve stoje. Já jsem na to sama zvědavá. Nechme se překvapit.

Zmínili jsme 80. narozeniny vašeho manžela, jak náročné pro něj natáčení bylo?

Náročné natáčení bylo, ale byl ve výborné kondici. Cvičil a vše to zvládl na výbornou. Naopak to byla určitá výzva – rozmýšlel to, než nabídku přijal, ale pak byl velice rád, že ji přijal. Byl v kolektivu skvělých lidí.

A jeho současný zdravotní stav se již zlepšil?

Je to stále lepší. Situace byla náročná, protože meningitida, kterou překonal, byla velmi závažná nemoc. Už to, že to přežil, je sám o sobě zázrak. Teď to bude o dlouhé rekonvalescenci. Věřím, že jsme z nejhoršího venku – nyní to bude o cvičení a o tom, aby se dostal zpět do formy. Věřím, že to zvládneme.