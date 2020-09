Menzel v posledním rozhlasovém rozhovoru: Dělám jenom komedie. O lidech se víc dozvíte skrz legraci

Laskavá a soucitná poetika jeho filmů přinesla Jiřímu Menzelovi světový úspěch už na začátku filmařské kariéry, když v roce 1967 získal Oscara za Ostře sledované vlaky. Podle Hrabalových knih točil i později.

Dílo filmaře, který se uplatnil i jako herec ve snímcích svých i cizích, patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská kinematografie vytvořila. „Maminčina hlavní starost byla, co tomu řeknou lidi,“ svěřil se v dubnu 2017 ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Také prý byl kvůli tomu celý život zakřiknutý a opatrný. To sice není pro režiséra nejlepší vlastnost, ale… „Když vím, co chci, tak se to nebojím říct.“

Menzel se původně vůbec neplánoval stát filmařem, ale chtěl hrát divadlo. Nedostal se ale na DAMU, a tak začal točit filmy. „Dělám jenom komedie, nic vážného. O lidech se víc dozvíte skrz legraci,“ řekl tehdy.

Ještě za vlády komunistů za ním jednou přijel anglický producent s nabídkou, aby natočil film o Albertu Speerovi. I film o nacistickém ministrovi chtěl udělat jako komedii. Plán ale zkrachoval, nepustili ho přes naše hranice.

Jako „línému člověku“ prý ale Menzelovi moc nevadilo, že nesměl točit. Z Barrandova dostával plat jako režisér a nic mu nechybělo. „Byl jsem celé dny v posteli,“ vzpomínal. A na adresu svého filmového herectví pak říkal: „Měl jsem úspěch s něčím, co neumím.“

Ačkoliv o ženy nikdy neměl nouzi, do stavu manželského vstoupil až po šedesátce. „Nechtěl jsem se ženit, protože jsem věděl, že žádné manželce nebudu věrný. Taky jsem ale věděl, že s každým rozvodem budu muset odevzdat půlku knihovny,“ smál se.

