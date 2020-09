Od Kdyby tisíc klarinetů po Donšajny. Připomeňte si deset režisérských a hereckých filmů Jiřího Menzela

Laskavá a soucitná poetika filmů přinesla režisérovi Jiřímu Menzelovi světový úspěch. Připomeňte si jeho slavné filmy, které režíroval nebo ve kterých si sám zahrál. Největším úspěchem byly Ostře sledované vlaky, za které získal Oscara. Vesničko má středisková pak získala nominaci na tuto prestižní filmovou cenu. PŘEHLED Praha 10:41 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V sobotu zemřel jeden z nejvýznamnějších českých a československých režisérů Jiří Menzel. Bylo mu 82 let (archivní foto) | Foto: Martin Špelda

Tlumočník

Poslední Menzelův herecký počin z roku 2018 od slovenského režiséra Martina Šulíka. Hořkosladký film se natáčel ještě před Menzelovou operací hlavy. Menzel si zahrál hlavní roli - stárnoucího tlumočníka Aliho Ungára pátrajícího po někdejším nacistovi a vrahovi svých rodičů.

Svérázná roadmovie získala šest ze šestnácti slovenských národních filmových cen Slnko v sieti. Snímek uspěl také v kategorii nejlepší hraný film. Ocenění jako nejlepší mezinárodní film zkoumající židovskou a izraelskou zkušenost získal také na filmovém festivalu v Haifě.

Donšajni

Poslední režisérský počin Jiřího Menzela z roku 2013. „Prostopášná komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám“ ale u diváků i kritiky propadla.

Obsluhoval jsem anglického krále

Předposlední režijní Menzelův počin z roku 2006. A zároveň jeho poslední hrabalovská adaptace. Předcházelo mu osm let sporů o práva na natočení slavného románu. Vypráví osud antihrdiny Jana Dítěte, který se vypracuje z pikolíka na milionáře. Během své životní cesty se zamiluje do Němky a stoupenkyně Hitlera Lízy a později skončí i v socialistickém vězení.

Hospoda

Menzel si také zahrál v seriálu hospoda z let 1996 a 1997, ve kterém ztvárnil roli doktora Práška sedícího u stolu štamgastů vlevo vzadu.

Vesničko má středisková

Komedii natočil Menzel podle scénáře Zdeňka Svěráka. Dokonce byla v roce 1985 nominována na Oscara. Možná si vybavíte dvě postavy - jednu malou a silnější, druhou vysokou a hubenou, jak každé ráno mizí za branou zemědělského družstva. A Otík Rákosník (János Bán) způsobuje svému řidiči, panu Pávkovi, kterého si zahrál Marián Labuda, jeden malér za druhým.

Slavnosti sněženek

Film z roku 1983 natočil Menzel opět podle Hrabala. Vypráví o sporu dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem. Ve snímku je také řada nezapomenutelných vět, které lidé dodnes citují, jako například „Se šípkovou, nebo se zelím,“ či „To zas bude v alejích nablito.“ Spisovatel ve filmu sám hraje epizodní roli.

Postřižiny

Další hrabalovský film s malebnou poetikou z roku 1980. Na přepisu do podoby filmového scénáře se vedle Menzela podílel sám spisovatel. Vypráví o pivovaru a rodině jeho správce za první republiky. Ve slavné scéně vypije šarmantní dáma, paní sládková (Magda Vašáryová) půllitr piva na ex. Nezapomenutelná je také postava nedoslýchavého strýce Pepina v podání Jaromíra Hanzlíka.

Skřivánci na niti

Film Skřivánci na niti podle Hrabalových povídek z roku 1969 skončil nakonec v trezoru pro svou kritiku komunistické zvůle. Stejný osud postihl desítky filmů ze šedesátých let. K divákům se dostal až po změně režimu. Premiéru měl až po sametové revoluci. A 21 let po svém vzniku, konkrétně v roce 1990, získal na Berlinale cenu Zlatého medvěda. Skřivánci na niti vypráví příběh z kladenských oceláren padesátých let minulého století, kde skončili nepřátelé socialismu. Hlavní roli ztvárnil Václav Neckář.

Rozmarné léto

Menzel si místo Hrabala vybral jako inspiraci pro svůj film z roku 1967 novelu Vladislava Vančury. Předloha byla kvůli květnatému archaickému jazyku pokládána na nezfilmovatelnou. Atmosféra „Hrabalova filmu“ ale dokonale souzní s předlohou.

Menzel citlivě vyvážil záběry, v nichž se takřka nic neděje, ale „hraje“ v nich hladina řeky, déšť či zmoklé sklenice na stole. Nalezl zde křehkou rovnováhu mezi humorem a poezií. V Rozmarném létě si také zahrál roli kouzelníka Arnoštka.

Ostře sledované vlaky

Menzelův film z roku 1966 natočený podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Je s Obchodem na korze a Koljou jedním ze tří filmů naší kinematografie, který získal velmi ceněnou zlatou sošku Oscar. Válečná tragikomedie vypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy (Václav Neckář), který na malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá na práh mužství. Razítkování pozadí mladé výpravčí rukou Josefa Somra patří mezi nejslavnější erotické scény československé a české kinematografie.

Kdyby tisíc klarinetů

Jeden z prvních filmů, ve kterém si Jiří Menzel zahrál. Před kamerou uplatnil svůj civilní projev postavený na klaunství a komediantství. Slavný filmový muzikál z roku 1964 pojednává o groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje. Menzel si zahrál po boku hvězd jako Waldemar Matuška, Karel Gott, Eva Pilarová nebo Jiří Suchý a mnoho dalších.