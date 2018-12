Trnkovy loutky v zemi Mickey Mouse. Národní galerie ve Washingtonu uvede kompletní dílo českého výtvarníka

Mezi kratochvíle na konci roku mohou letos Američané zařadit i návštěvu českého animovaného filmu s loutkářským uměním. Národní galerie ve Washingtonu se totiž rozhodla uvést během prosince kompletní filmové dílo českého výtvarníka Jiřího Trnky. Podstatnou část snímků odvysílají v kinosále Galerie nedaleko budovy Kapitolu v hlavním americkém městě. Více v reportáži Radiožurnálu přímo z USA. Washington 7:45 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Trnka: Špalíček | Foto: Česká televize

Film Ruka, tedy alegorii o umělci v totalitní společnosti, už návštěvníci americké Národní galerie měli možnost vidět před Vánoci. Na Štěpána tu promítají třeba Trnkovu loutkovou verzi Švejka a nakonec dojde i na Špalíček, v angličtině pod názvem, který se dá přeložit jako Český rok.

„Trnka je zřejmě nejdůležitější autor v oboru loutkového filmu a takovýto typ animovaného filmu má k umění velmi blízko. Proto jsem si řekla, že by bylo pěkné mít ho tady - a právě kolem Vánoc. Hodně Trnkových filmů je totiž plných sváteční atmosféry a Trnku považuju za velmi důležitou osobnost v dějinách umění,“ vysvětluje pro Radiožurnál spojení Vánoc, Trnky a Washingtonu Peggy Parsonsová, která v americké Národní galerii šéfuje filmovému oddělení.

Je to vůbec poprvé, co se kompletní Trnka ve Spojených státech promítá, některé snímky navíc nově digitalizované. „Myslím, že lidi to milují. Většina promítání je ještě před námi, ale už jsme dávali třeba Císařova slavíka nebo Staré pověsti české, přišly stovky diváků a strhlo je to. Takže si myslím, že pro Američany je to fascinující podívaná, byť Trnku předtím třeba neznali.“

Země Mickey Mouse i kačera Donalda

V zemi, která dala světu Mickey Mouse, kačera Donalda nebo Homera Simpsona, pochopitelně není potřeba dělat osvětu o animovaném filmu. Ale povědomí o jeho loutkové variantě je tu mnohem menší.

„Většina Američanů už vyrůstala na Disneym, ale to jsou hlavně kreslené animace. Trnka je jedinečný v tom, že vyrobil ty nádherné loutky a pak je obsadil do hereckých rolí. A ovlivnil tím i americké umělce - mám teď na mysli bratry Quayovy. Vyrostli ve Filadelfii, teď mají studio v Londýně,“ upozorňuje Parsonsová.

„Jejich animované filmy jsme tu také promítali a vím, že byli v Praze, znají českou loutkářskou tradici a Trnka je pro ně hrdina, kterého obdivují. Takže bych zas neřekla, že bychom my Američani byli úplní ignoranti, co se loutkových animací týče,“ říká skoro omluvně i za své krajany, i když se smíchem, Parsonsová. Animované loutkové filmy Jiřího Trnky mohou Američané intenzivně poznávat do soboty.