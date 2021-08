Filmový kritik Fila: Organizátoři Deppa do Varů pozvali, cenu mu ale nedají. Mazaně se z toho vyvlékli

Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech navštívil také herec a producent Johnny Depp. Jeho návštěva vzbuzuje kontroverze, a to kvůli nařčení z domácího násilí. Bylo pozvání filmové hvězdy dobré rozhodnutí? „Z hlediska mezinárodní prestiže to výhodné není a může se festival časem stát ostrakizovanou akcí,“ soudí ve vysílání Českého rozhlasu Plus filmový publicista Kamil Fila. Praha 15:23 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Johnny Depp se na festivalu ve španělském San Sebastiánu zúčastnil reklamní kampaně dokumentu Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem | Foto: Vincent West | Zdroj: Reuters

„Organizátoři se rozhodli podle svého a nebrali tuto věc v potaz. Soustředili se na Deppovu práci ve filmovém průmyslu. Celá debata je pro nás trochu umělá. Ve Spojených státech i ve Velké Británii je ale velmi intenzivní,“ hodnotí v Pro a proti analytik týdeníku Euro Petr Fischer.

Jak hodnotit rozhodnutí pořadatelů filmového festivalu v Karlových Varech pozvat z domácího násilí obviňovaného Johnnyho Deppa? Poslechněte si Pro a proti Karolíny Koubové

„Ze strany organizátorů jde o velmi hranou naivitu, která ale nejde uhrát dlouhodobě. Pokud si dál budou vybírat hvězdy, které nejsou zvané nikam jinam, není to nejlepší strategie. Ale to je věcí PR, než že bychom se pohoršovali nad tím, co Depp udělal, nebo neudělal, protože jeho případ je velmi komplikovaný,“ popisuje kritik Kamil Fila.

„Vše má dvě roviny,“ upozorňuje Fischer. „Podle mě to je nešťastný konflikt dvou dřív zamilovaných, který skončil katastrofálně. Druhá věc je komunikace navenek těchto událostí i to, co se očekává od pořadatelů ve společnosti. Tedy jestli na to mají brát ohled,“ uvažuje analytik.

Fischer dodává, že u herce Deppa se špatně staví na některou ze stran sporu.

„Na rozdíl od případu Romana Polanského, který byl obviněn ze znásilnění 13leté dívky. On pak před obviněním utíkal celý život. Karlovarský festival se rozhodl, že směrem dovnitř to problém není. Důležitější pro ně bylo přivést hvězdu.“

Vary se mazaně vyvlékly

Fila připomíná, že když někomu dáte cenu za celoživotní dílo, kterou Depp dostal letos ve Španělsku, hodnotíte člověka nejen za jeho dílo. „A tady to je problém. To ale Vary neudělaly, takže se z toho mazaně vyvlékly.“

„V české společnosti je vysoká tolerance vůči domácímu násilí, napovídají tomu všechny výzkumy. Pro mě by asi nebylo nejlepší Johnnyho Deppa zvát, ale samozřejmě je to čistě na rozhodnutí festivalu,“ uvažuje filmový kritik.

Novinář Fischer dodává, že se už přestává rozlišovat mezi soukromým a veřejným životem. „Dokonce jsme nuceni svůj soukromý život na veřejnosti vystavovat a podle toho být měřeni. To už patří ke kultu hvězd, se kterým kinematografie stojí a padá. Vždy existovalo projekční plátno, na které vidíme to, co sami nejsme – a co musejí být oni.“

„To se ale teď stupňuje a ideologizuje, dochází k radikálnímu rozdělování a přímému politickému tlaku. Jde o předsedu vlády či ministra financí, nebo o filmového herce? Musíme si položit otázku, jestli máme poměřovat stejně. Nuance zatím hledáme a tento případ ukazuje, že to ještě neumíme udělat jemně,“ shrnuje Petr Fischer.

Záleží také na rozporu mezi hercem a postavou, kterou ztvárňuje, dodává kritik, „Když vidíte Mela Gibsona coby pozitivní postavy, ale pak zas jako násilníka a rasistu, tak vás to vykolejí. Inteligentní člověk je schopen pochopit, že všichni jsme komplikovaní. Problém je, co s těmi lidmi dál,“ ukazuje Kamil Fila i na další a zatím nevyřešené dilema mravnosti.

Celý pořad Karolíny Koubové najdete v audiozáznamu.