Zemřel Josef Abrhám, jeden z nejpopulárnějších českých herců. Bylo mu 82 let

Ve věku 82 let zemřel herec Josef Abrhám. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil Radiožurnálu režisér Jan Kačer. Abrháma proslavily role fešáků, svůdníků, lékařů či falešných vrchních, role humorné i vážné. Studoval herectví v Bratislavě, pak nastoupil na pražskou DAMU. Tam si ho všimli také studenti z filmové akademie, kteří ho poprvé postavili před kameru. Abrhám tehdy vystupoval také krátce v Národním divadle, ale věnoval se čas od času i zpěvu. Aktualizováno Praha 9:39 17. 5. 2022 (Aktualizováno: 10:04 17. 5. 2022)

„Ve Zlíně jsem se narodil v porodnici u Baťů a moje matka dostala kytici od paní Baťové,“ popsal Josef Abrhám v roce 2014 pro Český rozhlas.

Na svět přišel herec za druhé světové války. Od mala ho fascinovala letadla, a když slyšel, že se některé blíží, tak vyběhl na pole, aby je mohl sledovat.

Zemřel slavný herec Josef Abrhám. Jeho životní cestu připomněl redaktor Martin Hrnčíř

„Válku si živě pamatuji dodnes. Když byly nálety. Několik jsem jich viděl. Jednou jsme šli na oběd do pole, že je klid. Najednou strašlivý otřes, bomba spadla asi 200 metrů od nás. Kráter. Protože některá letadla, jak se vracela, tak odhazovala to, co nestačila odhodit. Bombu,“ vzpomínal.

Tmavovlasý herec se objevil poprvé před kamerou v absolventském filmu Strop režisérky Věry Chytilové. V roli studenta Pepy zpíval spolužákům v jídelně například písničku Chlupatý kaktus.

Intimní hraní

Rok po natáčení snímku začal vystupovat v pražském vinohradském divadle. Působil tam do poloviny šedesátých let, kdy angažmá ukončil a stal se členem tehdy nového Činoherního klubu.

„Hodně jsem se tam naučil, protože ten prostor umožňoval intimní hraní. Díky tomu začali všichni filmovat, protože hráli dobře na kameru. Ne technika divadelní, ale ten projev vhodný pro kameru,“ přibližoval.

„Nikdy jsem neměl přání hrát slavné role, že bych trpěl, že jsem nehrál Hamleta. To mě je úplně jedno, protože jsem měl štěstí na další role, které třeba nebyly tak efektní, ale umožňovaly mi totéž, co u těch velkých rolí. Takže já jsem rivalitu vůbec neměl,“ dodával.

Vrchní, prchni!

Do srdcí filmových fanoušků se Abrhám výrazně zapsal také rolí falešného číšníka v komedii Vrchní prchni režiséra Ladislava Smoljaka.

Po listopadových událost roku 1989 si režisér Jiří Menzel vybral herce jako představitele Vaňka v jednoaktovce Audience Václava Havla. Josef Abrhám si tehdy zahrál s Pavlem Landovským.

Naposledy se na filmovém plátně objevil v roli svatého Josefa v pohádce Anděl Páně 2 Jiřího Stracha. V roce 2020 obdržel Josef Abrhám divadelní cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. Loni v červnu zemřela jeho manželka, herečka Libuše Šafránková.

Herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám | Zdroj: Profimedia