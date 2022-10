Výpravčí Hubička i Servác ze Tří veteránů. Zemřel herec Josef Somr, bylo mu 88 let

Zemřel herec Josef Somr, bylo mu 88 let. Českému rozhlasu to řekla jeho manželka Alena Somrová. Patřil k nejvýraznějším osobnostem své herecké generace. Moravský rodák působil třeba v brněnském Divadle bratří Mrštíků, v pražském Činoherním klubu nebo v činohře Národního divadla v Praze, kde pracoval přes 20 let. V divadle, před kamerou a v rozhlase ztvárnil stovky rolí, například v komediích o básnících nebo v pohádkách Tři veteráni a Anděl páně.

