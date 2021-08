Režisér Julien Temple: Johnny Depp není domácí násilník. Soud ho určitě osvobodí

Anglický filmař Julien Temple se proslavil videoklipy a hudebními dokumenty. Pracoval s Rolling Stones, Davidem Bowiem, Depeche Mode nebo Sex Pistols. Na karlovarském filmovém festivalu uvedl snímek Hrnec zlaťáků: Pár drinků se Shanem McGowanem. Jako producent na tomto portrétu irského muzikanta a lídra kapely The Pogues pracoval Johnny Depp, který se v něm také objeví. Temple v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že věří v Deppovo očištění. Rozhovor Karlovy Vary 20:23 28. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmař Julien Temple při rozhovoru na filmovém festivalu v Karlových Varech. | Foto: Pavel Sladký | Zdroj: Český rozhlas

Jste známý díky hudebním dokumentům, videoklipům, vaše tvorba je prostě pevně spojená s hudbou. Jak to celé začalo?

Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v polovině šedesátých letech v Londýně. To zrovna začínaly kapely jako Rolling Stones, The Kinks, The Who, Small Faces… každý týden vyšel skvělý nový singl. Byl jsem prostě jejich publikum. Nejdřív jsem je poslouchal jenom v rádiu, ale rychle jsem začal vnímat svět skrze hudbu. Byl to nesmírně kreativní čas.

Kdy jste se poprvé potkal se Sidem Viciousem ze Sex Pistols, které jste později zachytil v několika filmech?

Poprvé jsme se potkali v kotli na koncertě, on tam tančil, skákal a bláznil. To ještě nebyl ani v kapele. Natáčel jsem tam tajně, měl jsem totiž klíče od školního skladu, v noci jsem se tam vplížil a vzal si kameru, vydal se do klubů a tajně natáčel na koncertech. A doufal jsem, že mě nechytí manažer Sex Pistols Malcolm McLaren. A tam jsem potkal i Shana MacGowana.

Takže jste Shana MacGowana znal už dlouho před tím, než jste spolu vloni natočili film Hrnec zlaťáků: Pár drinků se Shanem MacGowanem.

Natočil jsem s ním dokonce vůbec první interview na kameru. To jsme dokonce dali do filmu Hrnec zlaťáků. Znal jsem ho jako pankáče a ani jsem nevěděl, že je to Ir. Bylo to pro mě překvapení, když později rozjel kapelu The Pogues. Tenkrát jsme se vídali a teď po letech mě požádal, abych o něm natočil film.

Byla to hodně chaotická zkušenost, natáčet Hrnec zlaťáků?

Ano, bylo to složité a taky emocionální, očistné. Ale stálo to zato. Shane MacGowan má na čele napsáno: tenhle chlápek je komplikovanej. Rozhodně jsem si nebyl jistý, jestli s ním chci natáčet. Kamarádi mi to rozmlouvali. Ale pak se mi ozval i Johnny Depp a já si řekl, že by se ty dvě osobnosti mohly snad nějak vyvážit. Shane na jedné lodi s pirátem Johnnym u kormidla.

Nepohodlná filmová hvězda

Johnny Depp teď kvůli obviněním z domácího násilí a soudním sporům zažívá rozhodně nejtěžší moment své kariéry. Co pro něj podle vás znamená produkování filmů a jaká ta spolupráce byla?

Znám ho dlouho. Kdysi, když ještě Johnny nebyl tak velká hvězda, tak mi třeba hlídal dcerku. Už jsme spolu natáčeli v 80. letech. Ano, jsou to pro něj teď těžké časy. Myslím, ale, že produkování filmů je rozhodně dobrá cesta. Hodně to Johnnyho zajímá, nechce být jen herec.

Nemá to tedy snadné, ale viděl jste ty davy fanoušků tady v Karlových Varech. Myslím, že má problém víc v Americe, než v Evropě. Není to ale žádný domácí násilník. Šlo o šílený vztah s velmi násilnou ženou. Nakonec bude osvobozený, jsem o tom přesvědčený. V mezičase nelze zabít tu obří popularitu. Ani když se ho Hollywood pokouší zbavit, což se opravdu snaží. Johnny totiž není úplně pohodlná filmová hvězda, zosobňuje výzvu pro představy, které v americkém filmovém průmyslu panují. Hollywood by byl radši, kdyby Johnny zmizel. Ale fanoušci tady v Evropě ho dál milují.