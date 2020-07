O televizní cenu Emmy bude soupeřit i Čech. Zvukař Mravec získal nominaci za práci na seriálu Koruna

Pražský rodák a absolvent FAMU Juraj Mravec získal nominaci na prestižní americkou cenu Emmy. Ocenění může získat v kategorii Nejlepší střih zvuku pro seriál nebo komedii v hrané televizní tvorbě za práci na třetí řadě televizního seriálu Koruna (v originále The Crown), jejž napsal britský scénárista a dramatik Peter Morgan. Mravec byl členem zvukařského týmu. Los Angeles 18:09 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juraj Mravec díky seriálu Koruna získal nominaci na cenu Emmy. | Foto: Štěpán Tůma

Koruna sleduje politické soupeření a osobní životy za vlády královny Alžběty II. a události, které určovaly dějiny druhé poloviny 20. století. Za produkcí seriálu stojí společnosti Left Bank Pictures a Sony Pictures Television, které na něm pracovaly pro Netflix.

„Byl a stále je to skvělý scénář a příběh,“ řekl o seriálu Mravec v rozhovoru pro Radio Prague International. „Moc jsem si to užil. Líbil se mi jak samotný příběh, tak možnosti, které jsem měl při práci se zvukem. Producenti se zaměřovali na každičký detail, a to ve všech ohledech, od kamery až po kostýmy. Bylo to náročné, ale zároveň ohromné zadostiučinění.“

Seriál Koruna bude o cenu Emmy soupeřit například se seriálem Star Trek. Ceny Emmy představují každoročně udělované prestižní americké televizní ocenění. Držitelé letošních 72. výročních cen budou známi v průběhu září a slavnostní ceremoniál, který proběhne v Los Angeles, bude moderovat známý americký televizní moderátor Jimmy Kimmel.

Mravec se narodil v Praze, kde také absolvoval filmovou akademii. Po studiích začal pracovat pro postprodukční filmové studio Soundsquare jako editor a mixér zvuku. Od této doby spolupracoval na mnoha českých filmových projektech jako Lidice, Alois Nebel, Tobruk nebo Kuky se vrací. Od roku 2011 pracuje převážně ve Velké Británii, kde působí jako designér zvukových efektů pro londýnské Boom Studios, které se podílelo na filmu Harry Potter nebo Králova řeč.

Mravec je držitelem televizní ceny Britské filmové akademie (BAFTA) za Nejlepší zvuk v hrané TV tvorbě za druhou řadu seriálu Koruna. Kromě toho se podílel například na zvuku populární fantasy Hra o trůny od stanice HBO.

Co tedy podle Mravce vůbec dělá dobrého zvukaře? „Musíte umět poslouchat, ale nevím, jestli vůbec existuje talent pro zvuk. Hodně dělá praxe: uši se dají natrénovat,“ říká. „Hlavně ale musíte mít zájem o film, umět s ním pracovat a sledovat jeho příběh – to je zásadní.“