Z vedlejší postavy až na Hollywoodský chodník slávy. Kačer Donald slaví 85. narozeniny

Walt Disney už v té době měl pozitivního Mickey Mouse, přemýšlel ale nad postavou, která by mohla mít i negativní vlastnosti. A když z rádia slyšel hlas Clarence Nashe, jak kačeřím hlasem přednáší dětskou říkanku, napadl ho právě kačer v námořnickém oblečku.

Nash ho poté daboval 50 let. Jednou se spolu dokonce setkali, a to díky filmovým trikům. Nedopadlo to ale moc dobře. Když Donald narazí na nepřítele mnohem většího a silnějšího, než je on sám, rozhodně před ním neutíká, naopak mu vyčiní.

K dalším Donaldovým povahovým rysům patří záliba v lenošení, rád ale také fotografuje, hraje tenis a nikdy nevynechá příležitost pořádně se nacpat. Nejradši mlsá koblihy a lívance, ale pochutná si i na pečené huse, což je k jeho živočišnému původu trochu paradox.

Padesát tři let po svém filmovém zrození se Donald v seriálu My z Kačerova potkává i se svými vynalézavými synovci — Dulíkem, Bubíkem a Kulíkem.

O jeho oblíbenosti svědčí celkem 180 snímků a taky hollywoodský chodník slávy. Kačeří stopu na chodníku zanechal v roce 2004 hned vedle Sharon Stoneové a Bruce Willise.