Kameraman Smutný měl vášeň pro film, dokázal mu dát jedinečnou pečeť, shodují se Svěrák a Marhoul

Jako na umělce, který ovlivnil jejich tvůrčí život, i jako na člověka, který dokázal povzbudit při natáčení, vzpomínají na zesnulého kameramana Vladimíra Smutného jeho filmoví kolegové. Režisér Václav Marhoul vyzdvihl, že Smutný dokázal dát jeho filmům nezaměnitelnou pečeť. Podle režiséra Jana Svěráka se Smutný považoval za služebníka příběhu, pro kterého bylo filmování životní vášní. Smutný zemřel v noci na neděli, bylo mu 82 let. Praha 18:32 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kameraman Vladimír Smutný s medailí Za zásluhy I. stupně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vladimír Smutný neuvěřitelně ovlivnil můj tvůrčí život, vůbec obrazové cítění filmu,“ řekl Marhoul.

„Dělal jsem s ním tři filmy - Mazaného Filipa, Tobruk a hlavně Nabarvené ptáče. Vladimírova práce a jeho přístup k filmu byl absolutně ojedinělý,“ dodal pro Radiožurnál. Režisér také ocenil, že kameraman Smutný dokázal dát všem jeho snímkům absolutně nezaměnitelnou pečeť.

Zemřel kameraman Smutný, držitel řady Českých lvů. Spolupracoval také na oscarovém filmu Kolja Číst článek

„I když Vladimír odešel, v mém srdci neodejde nikdy. A nejenom v těch mých filmech, ale i ve filmech všech mých kolegů,“ uvedl pro Marhoul.

Posledním natáčením, při kterém se Smutným spolupracoval, byl klip pro skupinu Chinaski nazvaný Slyším tvoje kroky. „To je úplně poslední Vladimírova práce a já jsem opravdu rád, že jsme ji udělali spolu,“ uvedl Marhoul.

Jako na posledního mohykána staré barrandovské školy vzpomíná na Smutného režisér Jan Svěrák. Společně natočili šest snímků, mimo jiné Vratné lahve a Kolju. „Miloval filmování, to byla jeho jediná a hlavní vášeň. Proto to taky učil,“ řekl Svěrák.

Režiséři i herci měli podle něj Smutného rádi, protože při natáčení neexhiboval. „Považoval se za služebníka příběhu, šlo mu hlavně o to poctivě odvyprávět příběh. A dělal to tak elegantně, že to bavilo nejenom jeho spolupracovníky, ale bavilo to i diváky,“ uvedl režisér.

Vladimír Smutný a Jiří Bartoška na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2019 | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Smutný byl podle Svěráka výborný řemeslník a nekonfliktní člověk, se kterým si rozuměl a se kterým sdílel vášeň pro filmování. I když byl Smutný tichý člověk, uměl při natáčení povzbudit herce i režiséry. „Dokázal zvednout palec, když se mu to líbilo a mrknout jako ‚To se ti povedlo‘,“ vzpomíná Svěrák.

Sbormistr kontra poustevníci. Karlovarský festival uvede v soutěži tři české premiéry Číst článek

Oblíbeným kameramanem byl Smutný u hereček, kterým dokázal poradit, z jaké strany jim to víc sluší, podotkl Svěrák. „Dokázal je nasvítit tak, aby byly ještě krásnější. A ony to brzy pochopily, že pracuje v jejich prospěch, a milovaly ho,“ dodal.

Kameraman Vladimír Smutný byl držitelem osmi Českých lvů za nejlepší kameru, tutéž cenu má za mimořádný přínos české kinematografii, získal i prestižní mezinárodní ocenění. Loni mu prezident Petr Pavel udělil 28. října medaili Za zásluhy I. stupně. Stál za kamerou například u filmů Zánik samoty Berhof, Skalpel, prosím nebo Smrt krásných srnců.