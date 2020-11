Kameramani pro stát neexistují, komentuje odborná asociace podporu audiovizuálního sektoru

Přestože některé zahraniční produkce v Česku stále natáčejí, na kamery tuzemských filmařů padá prach. Kvůli nouzovému stavu museli přestat natáčet nebo fotit. Pomoci by jim mohl Státní fond kinematografie, který dostal od vlády 98 milionů korun na podporu audiovize. Vedení fondu dalo do výzvy dalších 29 milionů ze svých rezerv. Přihlásit se do ní můžou ale jenom skupinové nebo firemní projekty. Praha 12:54 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přítomnost novinářů, ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zpřístupňuji kino – provozovatel, distribuuji – distributor, realizuji, vyrábím, developuji – producent. Celý tento řetězec může čerpat na inovace," popisuje ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, kdo všechno má na podporu z výzvy nárok.

„Inovace má každá firma jiné. Základem ale je inovovat společnosti, které to potřebují nejen kvůli tomu že je epidemie. Zároveň se totiž mění i konzumace audiovizuálního obsahu u diváků. Do projektů si samozřejmě můžou přibrat různé typy kreativních živnostníků,“ vysvětluje ředitelka Fraňková, která chtěla, aby byla pomoc filmovému průmyslu zařazena do programu Covid-kultura II, což se nestalo.

„Problém je v tom, že Státní fond kinematografie musí podporovat pouze podle platného zákona o audiovizi. Musí být předložen projekt, který má formu žádosti. Pak o něm rozhoduje Rada státního fondu kinematografie. Neexistuje varianta, že by peníze šly na marně vynaložené náklady nebo kompenzační bonus. Zákon nám to zakazuje.“

Které projekty filmový fond v mimořádné výzvě podpoří, bude rozhodovat jeho devítičlenná rada: „Nevíme, kolik žádostí přijde. Nemůžeme predikovat, kolik z nich uspěje. Na druhou stranu nemá cenu dávat dotaci pět tisíc korun. Rozhodovat bude rada podle toho, jak budou lidé inovovat své provozy,“ vysvětluje Helena Bezděk Fraňková.

Výzvu k podávání žádostí vyhlásil Státní fond kinematografie 19. listopadu. | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Státní fond kinematografie

Mimořádnou výzvu nechá fond otevřenou do 21. prosince. Rozhodovat o jednotlivých projektech pak bude do 21. března.

Museli vracet

Do výzvy se můžou přihlásit ale jenom projekty skupin, společností a firem, nikoli například jednotliví kameramani nebo fotografové. Předseda Marek Jícha za Asociaci českých kameramanů to vnímá tak, že stát zapomíná na živnostníky. „Filmová výroba je omezená. Státní fond kinematografie podporuje producenty, to je samozřejmě důležité. Stát by ale neměl zapomínat na to, že film není tvořen jenom producentem, ale i jednotlivými pracovníky a kameraman je jeden z hlavních. Je nám líto, že pro stát vůbec neexistujeme.“

Někteří kolegové si podle Jíchy zažádali na jaře o podporu pro zasažené živnostníky z ministerstva financí. Teď ji ale budou muset nejspíš vracet. „Kameramani patří mezi OSVČ. Naše práce je jak umělecká, tak technická. O jarní podporu z ‚pětadvacítky‘ jsme si zažádali a peníze jsme poměrně rychle dostali. Nakonec se ukázalo, že je někteří kolegové ale musí vrátit, protože na ně nemají nárok," vysvětluje kameraman Marek Jícha. Podle něj kvůli těmto komplikacím vzrůstá nejistota, jestli si o peníze žádat, nebo ne.

Žádosti o kompenzační bonusy vyhodnocuje finanční správa. Na dotaz, jaké jsou hlavní důvody, kvůli kterým budou muset umělci v podobných případech peníze vracet, ale zatím neopověděla. O vysvětlení jsme žádali 12. listopadu.

„Fotograf může fotit něco jiného než živé umění“

Asociace profesionálních fotografů také nemá jasno, jak a kde žádat o podporu. Proto poslala na ministerstvo kultury otevřený dopis. V něm předseda Jan Pohribný píše, že jim úředníci na otázku, jestli si můžou žádat o podporu z Covid-kultura II, odpověděli, že fotografové mohou fotit i něco jiného než živé umění. Právě toho se tato druhá výzva týká.

„Skutečně tam padla tahle odpověď. Fotograf si nemůže hned najít jinou práci, pokud se specializuje na oblast živé kultury. Ptal jsem se na to, protože z vypsaného programu nebylo jasné, jestli tam tito fotografové spadají. Úřednice na ministerstvu kultury mi řekla, že je to odpověď úředníků z ministerstva průmyslu a obchodu, které se na programu podílí,“ říká fotograf Jan Pohribný, podle kterého jsou jeho kolegové ovlivnění také tím, že nemohou tak často přednášet nebo například fotit svatby.

Ministerstvo kultury prostřednictví Petry Hrůšové z tiskového oddělení uvedlo, že „program COVID-Kultura2 je určen těm subjektům, které zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či divadelní programy, jejich primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts; fotografové nebyli ve své činnosti omezeni tak jako zmíněné subjekty, jejich činnost nebyla pozastavena.“

Na otevřený dopis Asociace profesionálních fotografů resort kultury hodlá odpovědět.