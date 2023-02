Vytvořil kulisy pro seriálovou Nadaci nebo drama Na západní frontě klid. Za filmové efekty usiluje o Oscara

Místo letadel stojí v letenských hangárech vesmírná loď – tedy alespoň její interiéry, které z části vytvořili čeští řemeslníci pro pokračování seriálu Nadace. Ten v Česku natáčí streamovací platforma Apple TV+. Pomáhá jí také na Oscara nominovaný Čech Kamil Jafar. Praha 18:18 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhá série sci-fi seriálu Nadace bude mít premiéru v létě. Na snímku herci Jared Harris a Lee Pace | Zdroj: Apple TV+

Na betonové podlaze obrovské haly jsou tmavé tunely obložené dřevěnými latěmi. Hned jak ale do jednoho z vchodů vstoupíte, ocitnete se v jiném vesmíru – a to vesmíru seriálové Nadace, která se odehrává v daleké budoucnosti.

Kulisy vesmírné lodi jsou teď potemnělé. Jeden z pracovníků kolem projíždí s obrovským reflektorem a chystá světla na natáčení, zatímco další vykládají z dodávky kovovou konstrukci.

Po krátké prohlídce kulis jdeme s tvůrcem filmových efektů Kamilem Jafarem do menší dílny. Na první pohled by mohla připomínat třeba autodílnu.

„My v tento okamžik rozpohybováváme různé věci. Art department něco vytvoří a my tu na to připravíme třeba gimbal (stabilizaci, pozn. red.), který to rozhoupe. Vypadá to pak, že třeba letíte v kosmické lodi,“ popisuje trikař.

Hlavním úkolem Jafarova týmu je vytvořit rekvizity, které budou funkční. Kromě 3D modelů všechno tvoří v ruce. „Připravujeme tu také výbuchy nebo techniku pro vytváření deště. Teď tu máme válce, ve kterých ve snímku bude probíhat klonování. A tyto tanky se pak budou rozstřelovat,“ vysvětluje trikař.

S efekty pomáhal i při natáčení německého válečného snímku Na západní frontě klid. Drama získalo právě i za efekty nominaci na prestižního Oscara.

„Vytvářeli jsme tam sníh, mokré prostředí, bahno, i když tam toho bylo dost samo o sobě. Upevňovali jsme takzvané postřely a podobné věci, které se daly vylepšit v postprodukci. Sníh jsme pro naše účely udělali z rozemletého bílého papíru. Tím se to pak pocukrovalo jako bábovka,“ říká Jafar.

Běh po bojišti

Do rozbahněného bojiště zakopávali s kolegy také velké květináče plné různých výbušných směsí. „Herec běží okolo a vy jenom zmáčknete tlačítko. Musíte tedy vědět, kdy přesně, aby to bylo pro herce co nejbezpečnější,“ přibližuje mechanismus český trikař.

„Jinak je to takové zahradničení. Kolem sebe rozséváte rašelinu nebo korek, takže tím spíš okolí zúrodňuje. Korkové fragmenty z výbuchů jsou lehké a nikoho nemůžou zranit.“

Na filmovém place, který tvořily kilometry zákopů, se ale podle svých slov docela rozběhal. „Záběry jsou ve snímku dramatické a dynamické, proto jsme museli za hercem běhat. Já jsem byl ale ještě před ním. Musel jsem být na stanovišti včas,“ uvádí Jafar.

„Scény byly docela dlouhé. Například ta s povelem k útoku. Hrdina při klapce vylezl ze zákopu a následoval výbuch. Pak jsem musel doběhnout k další metě, kde jsem čekal na herce, abych zmáčkl tlačítko ve správný čas. Když už podobně běžíte popáté nebo pošesté, tak v blátě docela klopýtáte,“ uzavírá.

Do amerického Los Angeles vyrazí Kamil Jafar společně se třemi dalšími kolegy. Jestli oscarovou nominaci v kategorii vizuálních efektů promění, se dozvíme 12. března.