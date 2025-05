Karavan v Cannes. Už jen účast v soutěži je zázrak, zdůrazňuje česká témata, říká šéfka fondu audiovize

Nový snímek Karavan s Aňou Geislerovou v hlavní roli vypráví příběh matky, která se snaží utéct karavanem do Itálie. Film režisérky Zuzany Kirchnerové bude mít světovou premiéru na prestižním festivalu v Cannes, kde usiluje o jednu z hlavních cen. „Je opravdu velmi důležité, že jsme se dostali takhle daleko,“ vyzdvihuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu audiovize. Rozhovor Cannes/Praha 13:05 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní roli soutěžního filmu Karavan ztvárnila Aňa Geislerová | Zdroj: Masterfilm, Státní fond audiovize

Co to znamená pro český film dostat se do soutěžní sekce v Cannes? V jaké konkurenci už musel uspět?

Každá soutěž, která je na áčkovém festivale jako hlavní, je velmi významná, protože se vybírá z desítek, možná stovek filmů. To, že se dostanete do uzoučké skupiny vybraných, které soutěží o cenu, je velice náročné a svým způsobem zázrak.

V současné době, kdy je audiovizuálního obsahu neuvěřitelné množství, jenom Česká republika ročně vyprodukuje až třicet filmů, je opravdu velmi důležité, že jsme se dostali takhle daleko. Teď je samozřejmě otázka, jestli cenu dostaneme, nebo nedostaneme, ale i kdybychom ji nedostali, už tohle je úspěch.

Když tedy český film už takto uspěje a soutěží na velkém světovém festivalu, jaký to má potom efekt? Může to třeba víc přitáhnout zahraniční štáby do Česka?

Zahraniční štáby v Česku, to je úplně jiná disciplína, to je servis. To nemá s oceněním nic moc společného.

Jsou dvě části audiovizuálního světa. Jedna věc je národní kinematografie, která funguje přes koprodukce, a potom druhá věc je poskytování servisních služeb v oblasti filmového průmyslu.

Tohle je spíš záležitost, která upozorní na české talenty, na české látky, na česká témata, na českou kulturu jako takovou a může to třeba rozproudit daleko větší množství koprodukcí.

Což znamená, že jsme se dostali na úroveň, kdy nebudeme takzvaně ten nezáživný chudý příbuzný z východu. Ale stáváme se součástí západní filmové, audiovizuální rodiny a přinášíme témata, která zajímají i zbytek Evropy, nikoli jenom českého diváka.

Více koprodukcí

Pokud vím, tak vy se staráte v čele fondu mimo jiné o to, aby si Česko zachovalo miliardy od velkých produkcí. Jak podstatné je v tomto kontextu být v Cannes?

Je to stále dokola to, co říkám. Je to upozornění na českou kinematografii, českou audiovizi a talenty. Není to ta druhá sekce, průmysl, poskytování služeb. Konečně upozorňujeme na náš vlastní obsah, na to, že dokážeme zrežírovat, dokážeme napsat, dokážeme vymyslet a najít příběh, který je mezinárodně srozumitelný, byť český.

A to je důležité, protože na základě toho se může umožnit větší množství koprodukcí. Je to důležité, protože české téma je potom distribuováno po vícero státech Evropské unie nebo Evropy nebo i dál. Nikoli že film zůstává jenom v Čechách pro české publikum.

To s sebou nese i peníze, protože filmy vznikají v koprodukcích. To znamená, že každý producent přináší nějaké peníze ze své země a dohromady to tvoří větší balík, než když se to financuje z jedné země.

Tato přeshraniční spolupráce tedy umožní, aby třeba český tvůrce a český film byl, řekněme, cenově konkurenceschopný?

Svým způsobem by se to tak dalo říct, ano.

Cla. Co tím Trump myslel?

Prezident Donald Trump říká, že zavede cla na zahraniční filmy. Je to už ve vaší branži téma?

Probírali jsme to na různých platformách, ale jelikož sdělení bylo strašně obecné, povrchní a nekonkrétní, tak se nám nepovedlo nikomu, a řešilo to 27 členských států (Evropské unie), vydedukovat, co tím myslel.

On smíchal dohromady dvě témata. Jedna věc je prodej filmů, což znamená, že kdyby Karavan měl jít do distribuce v Americe, uvalil by na to clo, které by platil distributor. Ale to asi pravděpodobně nemyslel.

Spíš možná myslel zakázkovou tvorbu, což znamená, že někdo z Ameriky přináší svůj scénář a svoje vlastní peníze a ty utrácí v České republice za české lidi a české služby. A to je to, co v uvozovkách vyvádí peníze z Ameriky.

Ale zase tam není úplně jasné, kdo by platil jaké clo, protože nedochází k žádnému prodeji. Je to o tom, že si někdo něco objedná v Česku, ale Češi do Ameriky nic neprodávají, takže kde tam je clo? Nebo tím chtěl vystrašit Američany, aby to vůbec do Evropy nebo kamkoliv jinam nepouštěli, jinak by sami zaplatili clo, takže ať to natáčejí u sebe?

Druhá věc je, že máte lokace, které nepostavíte. Nebo postavíte, ale bude to mnohonásobně dražší než to natáčet v dané lokaci v Evropě, kde se to nemusí stavět, a ještě na to dostanete filmovou pobídku. Všech 27 členských států filmové pobídky poskytuje.

My jsme se o tom chvilku bavili a pak jsme si řekli, že to nemá cenu řešit, protože vůbec nechápeme, co tím myslel.