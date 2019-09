‚Nesmí to být nuda.‘ Režisérka Špátová dokončuje nový dokumentární snímek o Karlu Gottovi

Dokumentaristka Olga Malířová Špátová se deset let od uvedení svého televizního filmu Fenomén Gott opět pustila do natáčení s Karlem Gottem. Nový celovečerní snímek, který zatím zůstává bezejmenný, bude podle distribuční společnosti Bontonfilm „neobvykle otevřeným a unikátním obrazem“ tohoto populárního zpěváka. Jeho premiéra je plánovaná na jaro 2020. Praha 17:22 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Gott | Zdroj: Karel Gott Agency / Bontonfilm

„Už na začátku, když mě před rokem v září Gottovi oslovili, jsme si řekli, že každý z těch filmů bude jiný. Tenhle je jiný už tím, že je Karel v jiné fázi života, zažívá i nelehké situace,“ popsala režisérka a kameramanka Olga Špátová v pořadu Večerní host Radiožurnálu. Jak tvrdí, právě to, že v současnosti prochází těžkou nemocí, bylo důvodem k tomu, že byl ve svých názorech na život otevřený a pokorný.

„Má (v tom filmu) plno míst, kdy jsem opravdu vděčná osudu, že mi to řekl, že mě vzal do té situace. Jsou to situace, které souvisí s rodinou, s dcerami, ale i s jeho nemocí, se kterou bojuje poslední rok. Když je můj hrdina před kamerou přirozený a autentický a nebojí se říct o svých bolestech, tak cítím největší pocit štěstí.“

Podle dokumentaristky může být jeho výpověď o to silnější, protože je pro mnohé vzorem. Když tak diváci uvidí, jak je při těch těžkých chvílích silný a vyrovnaný, možná je to i inspiruje.

Špátová Gotta popisuje jako klukovského a zároveň gentlemanského. Velký důraz přitom klade na humor. „(Při natáčení) nepustil scénu jen tak. Musela být vypointovaná, končit nějakým vtipem,“ vypráví. „Pouštím mu denní práce, on se na ně dívá a říká: ‚Ne, ne, Olinko, to není ono. To nezazní. To není ono.‘ Nebo naopak: ‚Jo, to je ono. Ale tady to musí mít fór. Nesmí to být nuda.‘“

‚Nemůže to být pomník hrdiny‘

Za to, že si ji a jejího manžela, kameramana Jana Malíře, pustili Gottovi tak blízko k tělu, vděčí podle svých slov Karlově manželce Ivaně.

„Jde do toho celá. Nebojí se mě pouštět do citlivých situací. Neustále mi pomáhá, nabízí mi nápady. Mnohokrát bych samozřejmě nevěděla, že se to a to v jeho životě děje, že je možné natočit něco z jejich života a soukromí. Točili jsme na chalupě, točili jsme v nemocnici, ve všech možných situacích doma. Za to jsem oběma moc vděčná,“ vysvětluje režisérka.

„Základem dobrého filmu je, že do toho lidé jdou naplno. Že věří, že film nemůže být nalakovaný na růžovo. Nemůže to být jen pomník hrdiny.“

Sám Karel Gott o snímku říká, že si ho původně přál uvést ještě v roce 2019, kdy slavil své životní jubileum. Protože ho ale tehdy „bylo všude hodně“, nakonec byl pro, aby se premiéra konala až na jaře dalšího roku.

Olga Malířová Špátová je autorkou více než 30 filmů, které byly oceněny také na domácích a zahraničních festivalech. Za Dobře placenou procházku ’07 získala cenu Grand Prix Vojtěcha Jasného, Daleko za sluncem bylo v roce 2015 nominováno na Českého lva.

Na bezmála dvou desítkách projektů spolupracovala se svou matkou, dokumentaristkou Olgou Sommerovou. Jejich poslední společný film Jiří Suchý: Lehce se s životem prát měl v českých kinech premiéru 26. září 2019.

„Jsem nejenom šťastná, že můžu být s mámou, protože jak známo, rodiče a děti se setkávají málo, protože se rozprchnou do světa, ale také proto, že mě bere k takovým lidem, jako je právě Jiří Suchý,“ dodává Špátová.