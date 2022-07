Reakce na uvedení ruského filmu je pochopitelná. Z programu ho ale nestáhneme, říká Och

Součástí zahájení už 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude SYMFOMIG, koncertní projekt kapely Mig 21 a Orchestru a Sboru Národního divadla. Tváří festivalové znělky, kterou natočil režisér Ivan Zachariáš, je herečka Iva Janžurová. Úvodním filmem budou Superhrdinové režiséra Paola Genovese. „Přibylo filmů natočených s nižším rozpočtem,“ řekl v Ranním interview Radiožurnálu umělecký ředitel festivalu Karel Och. Karlovy Vary 16:30 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Programový ředitel MFFKV, Karel Och. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak nabídku filmových novinek ovlivnil koronavirus?

Možná ji trošičku pozměnil. Přibylo filmů natočených s nižším rozpočtem. Filmaři, jejichž kreativita nepřestala existovat ani během koronaviru, se přizpůsobili tomu, že se nemohli sdružovat ve větších počtech a natáčeli filmy za méně peněz s menším štábem, ale natáčeli a těch filmů neubylo.

Má pandemie koronaviru i prsty v tom, že je letos v programu víc filmových komedií?

Možná podvědomě jsme chtěli nabídnout našim divákům po těch několika traumatizujících letech trošku rozptýlení a pobavení, ne na úkor kvality, ale měli jsme tento aspekt na paměti.

Jak je v soutěži letos zastoupena česká tvorba?

Myslím, že mimořádně silně. Máme tam dva nádherné filmy – dobové drama Beaty Parkanové Slovo s fantastickým Martinem Fingrem v hlavní roli a debut polského tvůrce usazeného v Čechách Tomasze Wińského Hranice lásky, na kterém se podílela nejen herecky, ale i scenáristicky Hana Vágnerová.

Ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis protestoval proti zařazení ruského filmu Kapitán Volkonogov uprchl do programu filmového festivalu. Čekali jste takovou reakci? Zareagujete nějakou úpravou programu?

My jsme tu reakci trochu čekali, protože ukrajinští filmaři, jejichž filmy se octly na karlovarském festivalu, protestovali proti zařazení ruského filmu i na festivalu v rumunské Kluži v transylvánských Alpách.

My jsme zareagovali tak, že jsme potvrdili naše rozhodnutí - ten film, který jsme viděli loni Benátkách, který jsme zařadili do programu na podzim loňského roku, se odehrává v roce 1938 a je to vlastně přímá obžaloba režimu, který vede jeden šílený jedinec. Takže vlastně velmi intenzivním způsobem komentuje to, co se děje v současném Rusku, i to, že vlastně jeden člověk dokáže zmanipulovat davy a my jsme rozhodli opravdu stát si za svým, protože ten film za to skutečně nemůže.

Ta tvorba si žije vlastním životem. A to, že ruský filmař používá ruské peníze, je něco, co se děje v jiných zemích, v USA, Izraeli, v Číně atd... A my jsme rozhodně nechtěli ten film stahovat.

Ale jedním z argumentů velvyslance, ale i ukrajinských filmařů, kteří protestují proti uvedení tohoto snímku, je i to, že herec titulní role Jurij Borisov se proslavil rolemi v ruských válečných filmech T-34, Kalašnikov, Invaze, Červený přízrak a dalších, které v posledních několika letech připravovaly ruské občany na dnešní válku proti Ukrajině. Ani tak neuvažujete o stažení?

Taková interpretace je trošičku tendenční. Abychom mohli vést tento typ komunikace, museli bychom nastudovat filmy, které pan velvyslanec zmiňoval, a posoudit, nakolik tyto filmy měly vliv na to, co on říká.

To je argumentace, se kterou úplně nemůžeme souhlasit. Nicméně naprosto chápeme dopisy a protestní nóty, které ze strany Ukrajinců vycházejí, protože to je reakce, která je naprosto pochopitelná v této velice komplikované situaci.

Ale naši ukrajinští kolegové musí pochopit i to, že my na tu věc můžeme mít trošku odlišný názor. A mám pocit, že i to, že po zveřejnění naší reakce se neozvali, možná dokládá to, že názor respektují.